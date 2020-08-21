Рустам Солнцев поделился снимком юных Ольги Бузовой и Виктории Бони «золотых времен» «Дома-2»

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram опубликовал раритетный снимок звезд скандального проекта «Дом-2». Те времена некоторые фанаты до сих пор называют «золотым временем шоу». На кадре можно увидеть совсем еще юных — ныне певицу Ольгу Бузову и модель и телеведущую Викторию Боню. Еще на фотографии запечатлены Елена Бушина, сам Солнцев, а также Роман Третьяков и Ольга Солнце.

Интересно, что рядом Рустам разместил снимок американских актрис и моделей «для сравнения». «Вечерочек», — кратко подписал он фотографии.

«Вернуть бы те времена и заодно нашу молодость», «Бузова очень изменилась. Прямо непохожа на снимке на саму себя», «Такие красивые все. Совсем еще молодые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что именно проект «Дом-2» в свое время сделал многих из его участников звездами. К примеру, Ольга Бузова сегодня — одна из самых раскрученных певиц и телеведущих. Не менее известна и Виктория Боня. Впрочем, это относится далеко не ко всем участникам. К примеру, о судьбе Елены Бушиной сегодня мало что известно.