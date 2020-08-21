Как сочетать цвета и не срываться по мелочам: что покажут в новом выпуске «Перезагрузки»

Ксения Бородина не смогла сдержать слез во время съемок программы.

Впервые в гостях у шоу «Перезагрузка» окажется семья. Это не просто родители, они воспитывают особого малыша и, так как ребенок имеет особенности развития, полностью подчинены его ритму.

«Словно роботы», — вот первое, что сказали ведущие в студии и взялись за дело. Им предстоит трансформировать не только внешний вид москвички Марии Корбы и ее мужа Евгения. Специалистам нужно будет решить еще и внутренние проблемы семейства.

Постепенно Мария запустила себя, выбросила из дома все зеркала. Постоянное недовольство своим внешним видом и нервное напряжение сказалось на отношениях супругов.

Мария стала ссориться с мужем, срываться по мелочам, в итоге на программу семья пришла почти на грани развода.

Слушая историю семьи, Ксения Бородина не смогла сдержать слез. Она восхитилась Евгением и его стойкостью, что он не бросил Марию в сложной ситуации и не сбежал от ответственности.

Что делать в такой ситуации и как спасти отношения?

Психолог проекта Владимир Дашевский знает средство. Он подскажет простые способы, которые позволят нормализовать отношениях в тех парах, где появились проблемы и непонимание.

Благодаря роскошному эксперименту, который Владимир устроит Маше и Жене, они постараются вернуть гармонию в свои отношения и вспомнить о том, что они не только родители, но и муж с женой.

Когда душевное равновесие будет восстановлено, за дело возьмется стилист Лина Дембикова. Она докажет, что монохромные луки – это настоящий праздник цвета, научит сочетать цвета и фактуры.

Смотрите шоу «Перезагрузка» в воскресенье, 23 августа, в 11.00 на ТНТ.