Маргарита Симоньян объяснила, почему не оформляет брак с Тиграном Кеосаяном

Михаил Ефремов находится под домашним арестом второй месяц. Каждую неделю проходят заседания суда, где актер появляется со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Артист отказывается признавать вину за ДТП, которое произошло в начале лета. тогда его джип выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Второй водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм. Мама мужчины до сих пор не знает, как погиб ее сын. Родственники оберегают женщину от лишнего стресса.

Во время очередного заседания суда в зале появился Ефремов. Недавно он побывал в больнице. Врачи диагностировали у него инсульт, но уже спустя несколько дней актер отправили домой. Потерпевшие заявили сумму в один рубль в качестве компенсации. Их адвокат Александр Добровинский заявил, что кровавые деньги семье Захарова не нужны. Пашаев в свою очередь отметил, что у него есть тайный свидетель, который придет в суд 19 августа.

В студии передачи «Прямой эфир» обсуждали шоу, которое порой разворачивается у стен суда. Недавно там побывал Никита Джигурда, который решил защитить артиста, а адвокаты двух сторон каждый раз приезжают на новом транспорте и демонстрируют дорогостоящие наряды. О произошедшем высказалась известная журналистка Маргарита Симоньян.

«Сейчас идут сообщения, что он болен, что его частично парализовало. Вот я сегодня видела. Я надеюсь, что у него и его адвокатов хватает разума, не придумать эту историю. Если вдруг выясниться, что никакой тяжелой болезни не было, а все это трюк, то это в принципе крест на репутации человека. И то, что сейчас происходит с отрицанием вины, с обнулением собственных извинений, которые были записаны, — гадко. Просто гадко. Человек погиб по твоей вине, надо отвечать. Я не знакома с его адвокатом, но это же от него идет — не признание вины, что не он был за рулем, хотя вся страна видела, что он был за рулем. И он сам это признавал, и извинения его все видели. Я считаю, что Ефремов достоин стандартного наказания по этой статье в сложившейся в России практике по такому преступлению», — пояснила она.

При этом в студии появилась сожительница Захарова Ирина Стерхова. Мужчина с ней прожил 23 года, но так и не развелся со своей женой. Теперь женщина не может претендовать на наследство, но больше ее угнетает, что иск, о признании ее потерпевшей стороной, тоже был отклонен. По этому поводу тоже высказалась Симоньян.

«Не знаю, какая ситуация у гражданской жены погибшего. Я сама гражданская жена. Я никогда в жизни не была официально замужем. И я здесь придерживаюсь непопулярной точки зрения. Я считаю, что если люди хотят юридических гарантий, то они выходят замуж и оформляют свой брак. Я вот юридических гарантий никогда не хотела и не хочу. Ни юридической гарантии, ни юридической зависимости, поэтому я свой брак не оформляю, прекрасно зная, какие это за собой влечет риски. Мы все взрослые люди, мы должны это понимать. Да в таких случаях бывает вот так. Я сама в таком положении нахожусь, но это сознательно. Надо исходить из того, что оформление брака для таких случаев и придумано», — высказалась журналистка.

Напомним, что Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном. Они вместе уже восемь лет и воспитывают троих детей: Марьяну, Богдана и Маро.