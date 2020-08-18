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«Короче»: начались съемки второго сезона комедийных скетчей

В новых сериях - мужской и женский взгляд на повседневные проблемы 30-летних.

«Короче»: начались съемки второго сезона комедийных скетчей
Марина Васильева. Фото: телеканал "Супер"

Телеканал «Супер» начал съемки второго сезона комедийного мини-сериала «Короче». На этот раз компанию Борису Дергачеву составит Марина Васильева. Именно она представит женский взгляд на решение проблем 30-летних. Героиня Васильевой ищет любовь, противостоит комплексам, заводит новые знакомства и находит свое счастье.

Марина Васильева и Илья Фарфель
Марина Васильева и Илья Фарфель. Фото: телеканал «Супер»

По словам режиссера проекта Ильи Фарфеля, они стараются максимально откровенно передать смысл историй, причем так, чтобы в них любая девушка узнавала себя или своих знакомых.

Борис Дергачев и Илья Фарфель
Борис Дергачев и Илья Фарфель. Фото: телеканал «Супер»

А Дергачев будет пытаться строить серьезные отношения. И здесь будет место не только романтике, но и ссорам, изменам, расставаниям. В общем, все, как и у многих пар, которые около года живут вместе и сталкиваются с обычной «бытовухой».

Новый сезон комедийных скетчей «Короче» — скоро в эфире телеканала «Супер».

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"Супер"Борис ДергачевКорочеМарина Васильевановый сезонСериал "Короче"телеканал Супер