«Короче»: начались съемки второго сезона комедийных скетчей

Телеканал «Супер» начал съемки второго сезона комедийного мини-сериала «Короче». На этот раз компанию Борису Дергачеву составит Марина Васильева. Именно она представит женский взгляд на решение проблем 30-летних. Героиня Васильевой ищет любовь, противостоит комплексам, заводит новые знакомства и находит свое счастье.

По словам режиссера проекта Ильи Фарфеля, они стараются максимально откровенно передать смысл историй, причем так, чтобы в них любая девушка узнавала себя или своих знакомых.

А Дергачев будет пытаться строить серьезные отношения. И здесь будет место не только романтике, но и ссорам, изменам, расставаниям. В общем, все, как и у многих пар, которые около года живут вместе и сталкиваются с обычной «бытовухой».

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Новый сезон комедийных скетчей «Короче» — скоро в эфире телеканала «Супер».