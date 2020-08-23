Куда без Бузовой? Как идет подготовка к новому сезону «Ледникового периода»

После четырехлетней паузы в эфир Первого канала возвращается шоу «Ледниковый период». Пока без съемок, но седьмой сезон проекта уже фактически стартовал. Тренировки идут полным ходом на льду стадиона «Лужники», открытого по такому случаю после карантина.

Главная интрига: будет ли кататься актриса Лиза Арзамасова — невеста продюсера шоу Ильи Авербуха, пока не раскрыта. Но «Телепрограмма» выяснила, кто уже точно заявлен в проекте.

Ольга Бузова

Ну куда без нее? Королеву хайпа и ведущую шоу «Дом-2» позвали, чтобы привлечь аудиторию, — у Оленьки-то подписчиков в Инстаграме больше 21 млн! Да и катается Бузова, судя по первым роликам, довольно неплохо. Чем не претендент на победу?

— Я уже в течение нескольких недель учусь кататься на коньках, — призналась Ольга. — Мне это дается очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на коньках только в детстве — последний раз лет в шесть. Ну и пару раз съездила на каток, постояла у бортика. Пока ощущение, что я как корова на льду, не проходит. Но вы же знаете, какая я упорная и какой боец. Надеюсь показать хороший результат.

Пару Бузовой составил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Недавно Регина пережила травлю — ее захейтили после резких высказываний о домашнем насилии («А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?»). Девушка осознала ошибку, сняла про домашнее насилие фильм и теперь обрела еще больше верных фанатов. Первые тренировки не обошлись без страданий.

— Уже успела сместить три позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой о лед, — пожаловалась подписчикам Тодоренко. — Надеюсь, дальше будет полегче? Дожить бы до начала проекта…

Тот, кого Регина уронила на себя, — партнер телеведущей, олимпийский чемпион Роман Костомаров, ветеран «Ледникового периода». Он шесть раз принимал участие в проекте (выиграл его дважды — с Чулпан Хаматовой и Юлией Ковальчук), а в седьмой был наставником детей.

«Ледниковый период» — один из самых опасных и в то же время притягательных проектов для супружеских пар. Сколько их было разбито (и создано) прямо во время шоу! Ведь партнеры находятся друг с другом целыми днями: прикасаются во время танца, поддерживают (буквально), изображают любовь, топят лед эмоциями. То, что Влад Топалов тоже пришел в проект, довольно дальновидно с его стороны — всегда можно присмотреть за женой. А сам он будет кататься с олимпийской чемпионкой Сочи-2014 Еленой Ильиных.

Татьяна Волосожар

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар давно мечтала попасть в «Ледниковый период». И теперь мечта спортсменки сбылась.

— Я пока сама в это не очень верю, — сообщает Волосожар. — Потому что только полтора месяца назад рассказывала об этом своем желании, а теперь оно сбывается. В моей жизни наступает «Ледниковый период»! Да, теперь для нас это семейный проект (муж спортсменки, фигурист Максим Траньков, в 2016 году занял третье место в «Ледниковом периоде» вместе с Юлианной Карауловой), можно сказать. В общем, закрутило нас на льду в очередной раз. Я понимаю, что сейчас самый популярный вопрос «С кем вы будете в паре?». Предлагаю вам отгадать! Есть варианты…

Влад Соколовский

Певец Влад Соколовский, который, по словам его бывшей жены Риты Дакоты, изменил ей «больше ста раз», тоже готовится бороздить лед. Правда, опыта в этом у артиста совсем нет.

— Я стоял на коньках буквально пару раз в своей жизни, ну и, было дело, катался в детстве на роликах, — вспомнил Влад. — Помогает ли мне это? Нет. На первой тренировке я чувствовал себя младенцем, пытающимся с пола достать до печеньки на верхней полке кухонного шкафа. Очень старался, пыхтел, но не достал. В любых преодолениях очень важна поддержка, так что я очень на нее надеюсь. Будем осваивать новую стихию все вместе.

Помогать Соколовскому прийти к победе будет олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва.

Татьяна Тотьмянина

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина тоже присоединилась к составу участников. В 2016 году она уже боролась за победу в шестом сезоне проекта вместе со звездой сериала «Молодежка» Михаилом Гавриловым. В этом году у Татьяны будет другой молодой и перспективный актер — Вячеслав Чепурченко, блеснувший в сериалах «Жуки», «Измены» и «Чума». В беседе с «Телепрограммой» Тотьмянина подтвердила свое участие. Будет ли участвовать в проекте муж Тотьмяниной, олимпийский чемпион Алексей Ягудин (хотя бы в качестве ведущего), пока неизвестно.

А КТО ЕЩЕ?

Участие в проекте подтвердили сценарист «Вечернего Урганта» Владимир Маркони, актрисы Ирина Пегова (в паре с чемпионом мира Алексеем Тихоновым) и Ольга Кузьмина.

Все с нетерпением ждут объявления актрисы Лизы Арзамасовой участницей шоу. Почему? Совсем недавно она перестала скрывать отношения с постановщиком и продюсером «Ледникового периода» Ильей Авербухом. Более того, познакомились они именно в этом проекте (тогда оно называлось «Лед и пламень») в 2011 году — Лиза в паре с Максимом Стависким заняла второе место. И теперь, в седьмом сезоне шоу, звезда «Папиных дочек» могла бы вернуться, но уже в статусе возлюбленной тренера — это придало бы новым выпускам особую изюминку. На видео с тренировок, которое разместила в Инстаграме Регина Тодоренко, видно, что Авербух помогает их с Романом Костомаровым паре тренироваться, то есть он точно в проекте. Сама Арзамасова пока не опровергла участие в шоу.