В США запустят собственную версию «Евровидения»

В Америке запускают новое песенное шоу. Уже в 2021 году там пройдет первый вокальный конкурс с открытым голосованием. Ожидается, что на American Song Contest будут приглашать даже именитых артистов с новыми песнями. Охватит шоу все 50 штатов, а отбор будет состоять из 5-10 циклов, начиная с регионального уровня.

Как сообщает «Комсомольская правда», участвовать в конкурсе смогут не только солисты, но и дуэты, а также группы. Американскую академию конкурса песен уже создают на базе проекта. Туда войдут эксперты из числа музыкантов и продюсеров, которые затем сформируют состав жюри.

Организацией американского аналога «Евровидения» занимается швед Кристер Бьеркман. У него за плечами многолетний опыт работы с европейским конкурсом, поэтому бывшему стилисту не составит труда создать лучшую версию шоу в Америке.

Помогать ему будет медиаменеджер Бен Сильверман. В его послужном списке ряд шоу на американском ТВ, в числе которых «Кто хочет стать миллионером» и другие. Режиссер Андерс Ленхофф, который отвечал за создание «Евровидения-2019», также подключится к создателям нового проекта. Бюджет нового проекта пока не известен.