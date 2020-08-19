Как снимают слепые прослушивания третьего сезона шоу «Голос. 60+»

На Первом канале начались слепые прослушивания третьего сезона вокального шоу «Голос. 60+».

Предстоящий сезон не обойдется без сюрпризов, поскольку состав наставников практически полностью обновился. В красном кресле жюри из прежнего состава остался только Лев Лещенко,. А вот Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев дебютировали в этой роли впервые.

Согласно правилам, каждый наставник должен будет набрать только по четыре участника в свою команду.

И, надо сказать, строгому жюри придется делать сложный выбор. Поскольку каждый из участников элегантного возраста достоин победы.

И в 90 лет творческая жизнь только начинается

Самому молодому из потенциальных победителей – 60 лет, а самой возрастной – перешагнул 90-летний юбилей.

Среди участников не только артисты из России, но и из США, Греции и других стран.

За плечами многих из выступающих, которых в силу их жизненной энергии даже язык не поворачивается назвать пожилыми, солидная творческая биография.

Москвич Владимир Степин возрождает музыку 70-х

Например, 61-летний москвич Владимир Степин занимается музыкой практически с пяти лет. Тогда он начал обучаться игре на скрипке в спецшколе.

Принять участие в проекте Владимиру посоветовали друзья (Кстати, на протяжении многих лет Владимир дружит с поэтом-песенником Александром Шагановым, работающим с группами «Иванушки International» и «Любэ»). И он сразу же согласился на эту авантюру.

На слепых прослушиваниях Владимир исполнил песню «Блюз-каприз» из репертуара рок-группы «Автограф».

«Эта композиция забыта, как и многие произведения 70-х-80-х годов. И я хочу напомнить о ней людям. На самом деле есть много замечательных песен того времени, под которые влюблялись, женились и заводили детей наши родители. Это огромный пласт незаслуженно забытой советской эстрады», — поясняет Владимир.

Владимир Козырев работал с Анастасией Волочковой и Евгением Плющенко

66-летний Владимир Козырев, как и его тезка Владимир Степин, тоже сделал ставку на ретро, исполнив композицию из репертуара Эдит Пиаф.

Фигура Пиаф – знаковая для Владимира. Так, он принимает участие в спектакле «Падам, падам», посвященном жизни и творчеству легендарной певицы, в питерском театральном центре на Коломенской.

А вообще занимается музыкой всю жизнь: пел в джазовом оркестре «Радуга», в питерском Мюзик-холле. Сейчас же Владимир преподает в детском эстрадном центре в Санкт-Петербурге.

Кстати, музыка не единственная грань таланта Владимира Козырева. Также он является дизайнером по костюмам. Работал с Евгением Плющенко, Анастасией Волочковой и многими другими знаменитостями.

А Вячеслав Ольховский выступал перед Папой Римским

А вот Вячеслав Ольховский, также принимающий участие в проекте, и сам является знаменитостью. В 1995 году ему довелось выступать перед самим папой Римским в Ватикане и даже получить его благословение.

На протяжении многих лет Вячеслав гастролировал за границей: в Мексике, США, Италии, Испании, Франции, Греции, но в итоге вернулся в Россию — продолжать карьеру.

В 2012 году Вячеслав уже принимал участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос», но тогда никто из наставников к нему не повернулся. И вот теперь он решил попытать счастья еще раз.

На этот раз Вячеслава поддержали не только родные, но и его поклонницы. А одна из фанаток следит за творчеством Ольховского на протяжении 20 лет.

Валентин Бузовкин – «внебрачный сын Пикассо»

Валентин Бузовкин нередко выступал во Франции, где мужчине часто говорят о его сходстве с идеологом кубизма Пабло Пикассо.

Сам же он шутя называет себя внебрачным сыном художника. Кстати, и сам Валентин Бузовкин тоже одно время увлекался живописью, но любовь к музыке победила.

Артист руководил музыкальной группой «Квант», на протяжении многих лет пел в ресторанах Сочи, Туапсе, на Северном Кавказе — в Черкесске, в Абхазии — в Сухуми.

Семья Бузовкиных очень музыкальная. Жена Людмила, которая пришла на шоу «Голос. 60+» в качестве группы поддержки, тоже певица. Сын сочиняет современную электронную музыку, а внучка принимала участие на «Детском Евровидении» и «Детской Новой волне».

Кукла для Дмитрия Нагиева

С большой группой поддержки на шоу пришла и 73-летняя москвичка Галина Борисова, посвятившая музыке больше 35 лет своей жизни.

По профессии она пианистка. Но петь начала с детства, когда повторяла слова за героями любимых фильмов, например, за певицей Лолитой Торрес из фильма «Возраст любви».

Нельзя не рассказать про Андрея Папазяна, который пришел на шоу вместе с женой Ириной, своими детьми, внучками и… Дмитрием Нагиевым. А точнее, куклой в образе прапорщика Задова, созданной его двоюродной сестрой Людмилой Гермаш. Именно с этой роли, по сути, началась карьера Дмитрия в кино и на телевидении, уверен Андрей Папазян.

Многие из участников занимались музыкой всю жизнь, но по воле судьбы оставались в тени. Как же им наконец выйти из сумрака и задеть струны души звездных наставников?

Дмитрий Нагиев снова занял привычные позиции ведущего шоу «Голос. 60+» и в который раз в перерывах дает наставления выступающим.

Как жюри выбирают «своего» конкурсанта?

«Как я узнаю «своего» участника? Не знаю, — признается Гарик Сукачев. – Это будет какое-то спонтанное внутреннее решение. Но мне хотелось бы собрать разнообразную команду». А Елена Ваенга призналась, что у нее должно екнуть сердце. Кстати, Елена посоветовала участникам, которые вдруг решат исполнять ее песни, не делать пародии, а дать композиции свое, авторское прочтение. «Я не перевариваю и не принимаю пародии, — признается певица. – Это касается в том числе и моих коллег, которые делают пародии на меня или других исполнителей. Для меня это совершенно непонятный жанр. А вот когда человек поет песню от себя, я пытаюсь услышать его индивидуальность. Особенно, если это редкая композиция, а не моя песня «Курю».

Для Тамары Гвердцители уже с первых двух тактов становится понятным, что человек из себя представляет, каков уровень его интеллекта. К тому же голос может многое сказать о душевных качествах человека.

Как складываются судьбы конкурсантов

Многие задаются и еще одним резонным вопросом: стоит ли игра свеч? Не случится ли так, что, когда отгремят фанфары «Голоса», о его участниках просто забудут. А пожилым людям ведь так необходимо внимание.

По словам Льва Лещенко, конкурсанты прежних сезонов остаются на виду. Например, сейчас на эстраде очень активно выступают Юрий Шиврин и Евгений Стругальский.

Лев Лещенко уверен, что программа Первого канала дает новый виток популярности и тем исполнителям, кто был востребован ранее, но на время ушел в тень. Поэтому участники старше 60 лет забывают о своем возрасте и снова идут туда, где, как поется в арии Мистера Икса, море огней…

А Teleprogramma.pro желает удачи каждому участнику!