Ксения Бородина устроила танцы на шоу «Перезагрузка»

Любители шоу «Перезагрузка» на ТНТ уже знают: чтобы увидеть своими глазами, как тыква превращается в Золушку, нужно включать телевизор по воскресеньям в 11 часов утра. В это воскресенье, 16 августа, в программе новая участница и масса полезных лайфхаков.

Кто перезагрузится на этот раз?

Героиня программы признается, что не может смотреть на себя в зеркало. Она давно говорит о себе: «Жирная, бородатая, безобразная ждуниха». Но эксперты «Перезагрузки» знают, что не бывает безвыходных ситуаций, и готовы в очередной раз это доказать.

А пока главная интрига не раскрыта, психолог шоу Владимир Дашевский подскажет, как научиться принимать свое отражение в зеркале.

Для этого нужно в течении 20 минут изучать свое тело, отмечать достоинства и недостатки. После человек на уровне подсознания научится терпимо относиться к себе.

Кстати, вопрос, который волнует почти всех участниц «Перезагрузки»: можно ли похудеть с помощью танцев?

Ответ на этот вопрос знает тренер по зумбе, актриса, блогер и модель plus size Мария Староторжская. Она не просто утвердительно ответит, но и покажет нужные движения. С такими тренировками лишние килограммы начнут таять без особых усилий.

Получив данный совет, Ксения Бородина не смогла остаться в стороне. Ведущая проекта сама станцует с героиней зажигательный танец и вдохновит ее на новые изменения.

Смотрите в воскресенье, 16 августа, в 11:00 на ТНТ.