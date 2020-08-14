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Ксения Бородина устроила танцы на шоу «Перезагрузка»

Телеведущая решила подбодрить героиню, считающую себя «жирной, бородатой, безобразной ждунихой».

Ксения Бородина устроила танцы на шоу «Перезагрузка»
Ксения Бородина исполнит зажигательный танец на шоу «Перезагрузка» Фото: instagram.com/borodylia

Любители шоу «Перезагрузка» на ТНТ уже знают: чтобы увидеть своими глазами, как тыква превращается в Золушку, нужно включать телевизор по воскресеньям в 11 часов утра. В это воскресенье, 16 августа, в программе новая участница и масса полезных лайфхаков.

Кто перезагрузится на этот раз?

Героиня программы признается, что не может смотреть на себя в зеркало. Она давно говорит о себе: «Жирная, бородатая, безобразная ждуниха». Но эксперты «Перезагрузки» знают, что не бывает безвыходных ситуаций, и готовы в очередной раз это доказать.

Новая героиня «Перезагрузки». Фото: ТНТ

А пока главная интрига не раскрыта, психолог шоу Владимир Дашевский подскажет, как научиться принимать свое отражение в зеркале.

Для этого нужно в течении 20 минут изучать свое тело, отмечать достоинства и недостатки. После человек на уровне подсознания научится терпимо относиться к себе.

Кстати, вопрос, который волнует почти всех участниц «Перезагрузки»: можно ли похудеть с помощью танцев?

Ксения Бородина устроит танцы на шоу «Перезагрузка». Фото: ТНТ

Ответ на этот вопрос знает тренер по зумбе, актриса, блогер и модель plus size Мария Староторжская. Она не просто утвердительно ответит, но и покажет нужные движения. С такими тренировками лишние килограммы начнут таять без особых усилий.

Получив данный совет, Ксения Бородина не смогла остаться в стороне. Ведущая проекта сама станцует с героиней зажигательный танец и вдохновит ее на новые изменения.

Смотрите в воскресенье, 16 августа, в 11:00 на ТНТ.

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