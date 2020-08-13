«Мы пели так, как никогда не пели!»: в новом сезоне шоу «Студия СОЮЗ» зрителей ждут сюрпризы

Джиган против Тимати, Глюкоза против Успенской, Niletto против Zivert и новые сумасшедшие задания.

Новый сезон музыкально-юмористического шоу «Студия СОЮЗ» на канале ТНТ стартует 3 сентября в 21:00. Создатели программы анонсировали новые пары звезд, которые сразятся в караоке. В веселой борьбе сойдутся бывшие товарищи по рэперской банде Джиган и Тимати, Глюкоза встретится в поединке с Любовью Успенской, телеведущий Азамат Мусагалиев померится силами со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Выяснят, кто круче, стендап-комики Андрей Бебуришвили и Виктор Комаров. Также будут выпуски с рэперами Мотом, Джони, Niletto, певицами Полиной Гагариной и Zivert.

«Мы пели так, как никогда не пели!» — поделилась впечатлениями после съемок последняя. «Ощущения после шоу невероятные: голоса нет, эмоции на высоте», — добавил Мот.

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Кроме уже известных зрителям форм борьбы на песнях, создатели передачи добавили новые испытания для участников. Например, зрители увидят, что такое математическое караоке, когда хит вначале нужно просчитать, а потом уже спеть. А во время экспериментов «Вы орете великолепно» нужно будет еще и выполнять задания ведущих. Последние могут даже выключить музыку, чтобы участник пел наугад.

Смотрите новый сезон шоу «Студия СОЮЗ» с 3 сентября в 21:00 на канале ТНТ.