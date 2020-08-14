День памяти Цоя и откровения Епифанцева: что посмотреть по ТВ в эти выходные

Портал Teleprogramma.pro подготовил традиционную подборку ТВ-шоу, передач и фильмов, которые можно посмотреть в ближайший уикенд.

На Первом 15 августа, в 30-ю годовщину гибели Виктора Цоя, состоится показ документального фильма «Виктор Цой. Группа крови». Настоящая легенда отечественной рок-музыки в сердцах фанатов и стеснительный, робкий юноша, который был одарен талантом художника, — в памяти родных и близких. Так каким же был настоящий Цой, про которого по сей день говорят «жив», создатели фильма попытаются выяснить в 10:15.

Наташа Барбье вновь поможет организовать пространство в самом летнем жилье россиян — загородном доме в программе «На дачу!» в 14:00. На этот раз телеведущая посетит имение Нины Усатовой. В воскресенье ее сменит Лариса Гузеева, в это же время.

Субботний эфир продолжит выпуск программы «Сегодня вечером» в 18:10. На этот раз за круглым столом соберутся друзья и коллеги Екатерины Васильевой, которой 15 августа исполняется 75 лет. Виновница торжества вспомнит, как начинался ее творческий путь, а гости студии — как впервые встретились с актрисой.

В 19:50 в эфире — самые яркие мгновения жизни и карьеры легендарного рок-музыканта, которые сохранились на пленке, в программе «Вечер памяти Виктора Цоя, или 30 лет спустя».

В воскресенье, 16 августа, на Первом третья игра сезона Премьер-лиги КВН в 23:30.

Телеканал «Россия 1» в субботу традиционно в 11:30 ждет у экранов любителей юмора и поклонников Юрия Стоянова. Мастер перевоплощений и его новое шоу «100ЯНОВ» этой весной покорили многих зрителей — в нем автор продолжает традиции легендарного «Городка» и предстает в самых неожиданных амплуа и ролях. В воскресенье на второй кнопке пульта — сериал «Чужая жизнь» с 11:30 до 20:00.

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На телеканале ТНТ в субботу в 11:00 — шестая серия нового шоу «Битва дизайнеров». А после него — 4-й сезон сериала «СашаТаня», с 12 до 19 часов. Воскресенье по традиции — день юмора на ТНТ, с 12:00 в эфире Comedy Club.

На НТВ — новые выпуски ток-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В гостях у нее — актер Владимир Епифанцев. Что скрывает брутальная звезда и почему он не смог сдержать слез в студии — вы узнаете в 19:25 в субботу.

В воскресенье на НТВ в 14:00 — программа «Однажды…» с Сергеем Майоровым о легендах кинематографа и знаменитых фильмах. Вечером в 19:25 — новая порция фактов из жизни звезд в шоу «Ты не поверишь!».

На СТС в выходные у экранов ждут самых маленьких телезрителей. В субботу в 17:10 — полнометражный анимационный фильм «Angry Birds в кино», а в 19:05 — его продолжение, «Angry Birds в кино – 2». В 21:00 — мюзикл «Мэри Поппинс возвращается». А в воскресенье в 18:55 — мультфильм «Ледниковый период – 2. Глобальное потепление».