Психолог «Перезагрузки» рассказал, по какой причине девушки часто не могут выйти замуж

Что мы увидим в новом выпуске популярного шоу.

Новый выпуск шоу «Перезагрузка» на ТНТ затронет очень важную и болезненную для многих девушек тему: «Меня не зовут замуж».

Героиня нового выпуска Карина Мухаметшина уже 6 лет ждет предложения от своего мужчины. Стоит ли оставаться в таких отношениях и по каким признакам можно определить, что свадьбы не будет?

Чем будет полезен новый выпуск «Перезагрузки»

Эксперты проекта — Евгений Жук, Юрий Столяров и Владимир Дашевский — расскажут, спустя какое время они сделали предложение своим вторым половинкам.

Психолог Владимир Дашевский увидел, что главная причина того, что Карина не может дождаться предложения руки и сердца, на самом деле, кроется в ней самой. Девушка, хоть и не хочет это признавать, подвержена нарциссизму. Она очень любит себя, знает за других, что для них будет лучше, и готова идти к цели любым путем.

Также психолог назовет главный признак того, что мужчина не хочет жениться. Спойлер: это очень простой признак.

Главная героиня проекта — эффектная девушка. Лина Дембикова научит подчеркивать свой образ аксессуарами и принтами. Какие принты подойдут для зимы и осени, а какие нужно носить исключительно летом? Какие аксессуары должны быть, действительно, дорогими, а на чем можно сэкономить?

Шеф-повар «Перезагрузки» покажет, как быстро приготовить блюдо, которое точно заставит вашего мужчину раскрыть заветную коробочку с кольцом. И это… «Мясо «Веллингтон»!

Звездный визажист Юрий Столяров раскроет модный прием, который поможет визуально увеличить губы. И не надо делать никаких уколы!

Смотрите в воскресенье, 9 августа, в 11:00 в шоу «Перезагрузка» на ТНТ.