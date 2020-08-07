Юбилей Вениамина Смехова и премьера «Аншлага»: что покажут по ТВ в ближайшие выходные

Какие фильмы, передачи и ток-шоу выйдут в эфир в этот уикенд.

На Первом в субботу, 8 августа, премьера сезона — программа «На дачу!» с Наташей Барбье в 13:50. В 18:00 в гостях у Максима Галкина и Юлии Меньшовой в шоу «Сегодня вечером» — Александр Ширвиндт, Роксана Бабаян, Максим Аверин и многие другие.

В воскресенье в 10:10 к 80-летнему юбилею Вениамина Смехова (10 августа) в эфире телеканала — документальный фильм «Атос влюбленными глазами». Выпуск передачи «На дачу!» с Ларисой Гузеевой состоится в 13:50.

На телеканале «Россия 1» в субботу — премьера «Аншлаг и компания». В 11:30 у экранов ждут поклонников юмора в исполнении Владимира Винокура, Игоря Маменко, Геннадия Ветрова, Елены Воробей и многих других артистов. В вечернем эфире в 18:00 у Андрея Малахова в шоу «Привет, Андрей!» — только идеальные мужчины и женщины, которые знают в этом толк. А в воскресенье — сериал «Фальшивая нота» с 12:15 до 20:00.

На ТНТ в субботу в 11:00 продолжение «Битвы дизайнеров» — первого реалити-шоу, на котором за звание лучшего состязаются дизайнеры страны. С 12:00 до 17:00 продолжение ситкома «Физрук». В воскресенье — день юмора, в эфире нон-стоп Comedy Club с 12 до 19 часов.

В субботу, 8 августа, на НТВ в ток-шоу «Секрет на миллион» — Анна Семенович. В воскресенье в 14:05 — традиционно в эфире программа «Однажды…» с Сергеем Майоровым.

На СТС в субботу — все три части анимационного фильма «Кунг-фу Панда» с 15:40 до 21:00. А воскресенье — день фантастики и боевиков. В 14:35 в эфире триллер «Послезавтра», в 19:00 — «Мег. Монстр глубины», в 21:10 — «Небоскреб».