«Танцы», гудбай: последний сезон порадует призом в пять миллионов рублей

Показ кастингов для претендентов на победу в шоу стартует 29 августа на ТНТ.

В последнем сезоне развлекательного шоу «Танцы» на ТНТ смогут принять участие не только новички, но и те, кто не смог пройти отбор в предыдущих сезонах. В этом случае кандидат должен услышать «Ты в танцах!» от двух членов жюри.

Команда наставников осталась прежней. Звездной. Оценивать хореографические способности и выбирать участников будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. По словам Егора Дружинина, он не жалеет, что это последний сезон проекта. Ведь когда что-то заканчивается, то обязательно появляется новое.

больше по теме Вы в танцах?: телеканал ТНТ объявил о старте последнего сезона масштабного шоу Прием заявок на участие осуществляется на официальном сайте канала.

Есть еще одна хорошая новость для тех, кто хочет проверить свои таланты на сцене. Призовой фонд этого сезона увеличен до пяти миллионов рублей. Стартует показ шоу 29 августа в 20:00 на телеканале ТНТ.