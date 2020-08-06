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«Танцы», гудбай: последний сезон порадует призом в пять миллионов рублей

Показ кастингов для претендентов на победу в шоу стартует 29 августа на ТНТ.

«Танцы», гудбай: последний сезон порадует призом в пять миллионов рублей
Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин

В последнем сезоне развлекательного шоу «Танцы» на ТНТ смогут принять участие не только новички, но и те, кто не смог пройти отбор в предыдущих сезонах. В этом случае кандидат должен услышать «Ты в танцах!» от двух членов жюри.

"Танцы на ТНТ"
«Танцы на ТНТ». Фото: телеканал ТНТ

Команда наставников осталась прежней. Звездной. Оценивать хореографические способности и выбирать участников будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. По словам Егора Дружинина, он не жалеет, что это последний сезон проекта. Ведь когда что-то заканчивается, то обязательно появляется новое.

Есть еще одна хорошая новость для тех, кто хочет проверить свои таланты на сцене. Призовой фонд этого сезона увеличен до пяти миллионов рублей. Стартует показ шоу 29 августа в 20:00 на телеканале ТНТ.

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