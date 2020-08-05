56-летняя Азиза рассекретила дату свадьбы с миллионером, который моложе нее на 11 лет

Певица Азиза разбила миллионы мужских сердец. Многие были уверены, что она была причастна к гибели Игоря Талькова, с которым жила много лет. Романы роковой женщины заканчивались расставанием. Артистка была уверена, что она и ее сестры несут на себе проклятие, которое якобы было наслано на их маму, но в итоге они несут это бремя. Но уже полгода звезда встречается с миллионером Давидом Григоряном, который имеет свою сеть клиник. Она готовится к свадьбе с избранником, который моложе нее на 11 лет.

А 5 августа Азиза стала героиней передачи «На самом деле». Ей пришлось рассказать, что возможно ее жених ей не верен. По словам певицы, ей позвонила девушка, которая сообщила, что беременна от Давида. «Это мой жених. Я видела, что Давид порядочный, искренний, по отношению ко мне. Тем более, из-за пандемии мы жили вместе. На 11 лет он младше меня, были и помоложе претенденты. Я его подозреваю в измене. Измена — это предательство. Мне написала девушка, что она хорошая знакомая Давида и хочет поговорить. Она позвонила и сходу начала оскорблять. Она мне сказала, что я разбиваю семью, что оставляю дочку без отца», — рассказала певица.

Сначала артистка решила, что с ней связалась бывшая жена миллионера, от которой у него есть дочка. Но это оказалась бывшая девушка Григоряна. По словам бизнесмена, они расстались год назад и он не может быть отцом ее будущего ребенка. Ксения, которая находится на 7-м месяце беременности, заверила, что он лишь недавно от нее ушел. Делать ДНК-тест на отцовство она отказалась, но Давид смог провести генетическую экспертизу, так как его экс-возлюбленная обслуживается в одной из его стоматологических клиник. результаты ДНК-теста оказались отрицательными. Азиза была этому рада, так как успела даже купить одежду для медового месяца.

«Сейчас мы поедем в ресторан, а свадьба будет 25 сентября», — сообщил Давид.

Этот брак будет первым официальным для певицы, если торжество состоится. К слову, в студии Азиза впервые рассказала, что у нее был роман с Николаем Караченцовым, который умер в 2018 году. По ее словам, актер был готов уйти от своей жены Людмилы Поргиной, но она не захотела рушить чужую семью.