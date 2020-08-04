Вот так краш: Клава Кока стала телеведущей

У популярной певицы Клавы Коки новый виток в карьере. Теперь она будет не только петь свои песни, но и рассказывать о чужих хитах в танцевальном чарте. В качестве телеведущей Кока предстанет в новом сезоне на телеканале «МУЗ-ТВ».

По словам Клавы, ей нравится быть ведущей, что не так и удивительно, учитывая ее блогерский опыт. Словом, она постарается подарить зрителям много новых эмоций. Дебют на «МУЗ-ТВ» состоится уже 7 августа. Программа DFM DANCE CHART будет проходить в эфире канала каждую пятницу.

Недавно Клава Кока отметила свой день рождения на крыше дома. Ей исполнилось 24 года. Но праздник был омрачен тем, что сотрудники полиции доставили ее в участок. Об этом блогер написала в своем инстаграме. Подробностей задержания не было, но, судя по всему, у Коки все быстро наладилось. Ждем первого эфира нового шоу, как и новых песен от яркой певицы.