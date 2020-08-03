«Семейный проект»: Волосожар анонсировала свое участие в «Ледниковом периоде»

Как отметила олимпийская чемпионка, она пока не может раскрыть всех деталей и назвать своего партнера по шоу.

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар в Instagram анонсировала свое участие в популярном шоу, которое идет на телевидении — «Ледниковый период».

«Теперь для нас это уже семейный проект, можно так сказать. Пока никаких подробностей, могу лишь рассказать, что идет период активной подготовки, тренировок и бесконечный творческий процесс. В общем, закрутило нас на льду, в очередной раз». Татьяна Волосожар

Как отметила звезда фигурного катания, любой желающий может постараться угадать, кто станет ее партнером на шоу. Среди вариантов, которые выдвинули пользователи, — актер Милош Бикович, певцы Влад Топалов и Алексей Воробьев. По условиям контракта, пока Волосожар не имеет права назвать своего напарника.

больше по теме Татьяна Волосожар поделилась серией нелепых и курьезных фотографий со своим участием Как отметила фигуристка, порой фотографы снимают спортсменов в неудачные моменты.

Ранее в проекте «Ледниковый период» участвовал ее супруг, фигурист Максим Траньков. Его партнершей была певица Юлианна Караулова. На проекте они заняли в 2016 году третье место.