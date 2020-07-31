Почему героиня нового выпуска «Перезагрузки» сбежала перед финалом съемок

Перезагрузить зависимость: в новом выпуске шоу «Перезагрузка» на ТНТ зрители увидят историю администратора ночного клуба из Чебоксар, которая сбежала с шоу перед финалом.

Шоу «Перезагрузка» на ТНТ – это не просто шоу о внешних преображениях, каких на российском ТВ достаточно много. Проект поднимает серьезные проблемы современных женщин и помогает им найти выход из разных ситуаций.

Впрочем, принять финальный результат могут не все героини проекта. В новом выпуске шоу случилось именно так и девушка сбежала с шоу прямо перед финалом.

Галина Карпова из Чебоксар растит 7-летнюю дочку, работает администратором в ночном клубе и… борется с серьезной зависимостью.

Желание уйти от проблем и жить роскошной жизнью, как ВИП-клиенты ночного клуба, привело девушку к употреблению запрещенных веществ.

Сложные отношения с мужем (которые Галя возобновляла 20 или 30 раз!), долги из-за ставок на спорт, равнодушие со стороны родных и непонимание, как найти выход из сложившейся ситуации, сделали жизнь Гали безвыходной. Неужели нет выхода?

Девушка с зависимостью пришла на «Перезагрузку», чтобы стать независимой и счастливой. И эксперты проекта провели с ней целый месяц, чтобы помочь изменить свою жизнь.

Но оказалось, что у Гали был свой взгляд на то, какой именно должна быть перезагрузка…

5 причин, почему этот выпуск необходимо посмотреть

— Психолог проекта Владимир Дашевский назовет признаки зависимости и расскажет, как их распознать. И если вы их у себя нашли, то не стоит ждать – нужно срочно действовать.

— Шеф-стилист программы Лина Дембикова расскажет, какие ткани нужно носить тем, кто хочет чувствовать себя воздушной и легкой, а также объяснит, почему не каждому идет образ Насти Ивлеевой, которой восхищается героиня программы.

— Зрители узнают, почему ребенок не должен быть главной мотивацией к переменам и почему чувство саможалости – одно из самых разрушительных.

— Можно ли приготовить настоящий мясной бургер с черносливом и курагой? Об этом расскажет шеф-повар шоу и научит, как это сделать.

— Звездный визажист Юрий Столяров научит правильно выделять голубые глаза. И сегодня это самый модный способ мэйка!

— Зрители увидят, чем осталась недовольна Галина и почему она сбежала с финала, где ее ждали все эксперты и семилетняя дочь Камилла.

Смотрите шоу «Перезагрузка» 2 августа в 11.00 на ТНТ.