Магия ТВ: шоу «Лучше всех!» помогло маленькому романтику снова увидеть свою подругу

Телеведущий Максим Галкин рассказал о том, что его передача «Лучше всех!» сводит вместе разлученные сердца. В одном из выпусков шоу маленький участник Рома Муслимов, запоминающий большие стихи, рассказал, что у него есть подружка Асель, но она куда-то уехала, и теперь мальчик ее разыскивает.

Мама девочки увидела эту программу и связалась с матерью Ромы, а после привезла свою дочь из другого города, чтобы дети смогли встретиться.

Позже Галкину прислали видео с этого свидания, а он поделился им со всей страной. На ролике запечатлено (смотрите в «карусели»), как мальчик подарил девочке плюшевого медведя, а потом они трогательно обнялись. Дети, конечно, очень стеснялись, но желание-то Романа исполнилось! Не зря же он озвучивал его «джину» Первого канала.

«Если вы хотите, чтобы с вашим ребенком тоже случилось какое-нибудь чудо, присылайте заявки на участие в «Лучше Всех!» Мы ждем ваших талантливых детей!» — написал Галкин.

Напомним, ранее ведущий исполнил мечту другой юной участницы — подарил ей щенка желаемой породы.