«Папа считал, что у меня не было слуха»: сын Шаинского связал свою жизнь с музыкой

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен любимым песням нации. Ведущий Андрей Малахов вспомнил, юных советских артистов и композиторов. В студии прозвучали песни Владимира Шаинского. Он ушел из жизни в 2017 году на 93-м году жизни. У него остались дети. Его сын Вячеслав стал гостем передачи.
Он признался, что с юных лет представлял себя певцом.
«Я терпел 4 года, а потом написал свою первую песню. До этого папа считал, что у меня не было слуха. Видимо в прыгалку я пел не очень чисто и убедительно. А после того, как я написал песню, папа сказал, что сам бы подписался под эту мелодию. После этого было принято решение, отдать меня в музыкальную школу. Все-таки я работаю в другом направлении: пишу, пою и играю», — рассказал молодой человек.
Еще одним советским певцом был Сергей Парамонов. Он также был солистом Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Он стал знаменит в юности. Однако судьба его сложилась трагично. Первый раз он женился в 30 лет — на Ольге Боборыкиной, но прожили вместе они лишь год. А вот вторая избранница саратовской группы «Шахерезада» Маша Порох подарила ему сына Александра. Когда жена от него ушла, он страдал в разлуке с сыном, а в 1998 году артист умер на 37 году жизни.
Крестным папой его наследника стал лучший друг певца Игорь Матвиенко. Теперь единственный сын Парамонова работает в студии своего крестного папы.
«Мы как-то сошлись. Ему было очень интересно, чем я занимаюсь. Сейчас он один из самых востребованных специалистов у нас. У него очень хорошие мозги, гены от папы. Как музыкант он уже состоялся», — поделился Матвиенко.
В студию передачи «Привет, Андрей!» пришел наследник Сергея.
«Похож! Как похож», — стали вскрикивать гости в студии и ведущий Андрей Малахов.
Александр в юности пел. Многие спросили его, почему он перестал выступать. «Говорят, что неплохо пел, но я не хочу. Внутренне просто, не хочу быть на сцене. Так и получается, что я у Игоря в студии работаю, пишу песни, но никто об этом не знает», — пояснил молодой человек.