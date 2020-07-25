74-летний Леонид Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Телеведущий признался, что съемки проекта еще идут. При этом он пробует свои силы и в новом деле.

Леонид Якубович готовится отпраздновать юбилей. 31 июля телеведущему исполнится 75 лет. Он уже больше 30 лет ведет передачу «Поле чудес». Это один из самых длительных проектов. Зрители полюбили артиста и с удовольствием смотрят его передачу, а некоторые даже принимают в ней участие. В день рождения звезды Первый канал покажет документальный фильм о Якубовиче, а также специальный выпуск капитал-шоу «Поле чудес», где его поздравят Елена Малышева и Валдис Пельш.

В новом интервью Леонид Аркадьевич ответил на вопрос, волнующий многих, закроется ли его проект, который с легкостью пережил даже карантин. Телеведущий заверил, что не собирается шоу и крутить колесо фортуны, так как съемки продолжаются.

«Идут. Покидать „Поле чудес“ не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — отметил он.

Более того, Якубович признался, что за минувшие годы он стал для всех «весельчаком» и отделаться от этого амплуа уже очень сложно. Но также ведущий пробует силы в других сферах. Он пишет книги и сценарии. Леонид Аркадьевич похвастался, что написал пьесу, которую приняли к постановке.

«Режиссер Марк Розовский начинает репетиции. Это комедия положений. Выход спектакля планируется в сентябре-октябре, но это зависит от ситуации с коронавирусом. Первое название пьесы — „Любовник для моей жены“», — похвастался он, пишет «ТАСС».