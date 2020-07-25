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74-летний Леонид Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Телеведущий признался, что съемки проекта еще идут. При этом он пробует свои силы и в новом деле.

74-летний Леонид Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Леонид Якубович. фото: globallookpress.com/

Леонид Якубович готовится отпраздновать юбилей. 31 июля телеведущему исполнится 75 лет. Он уже больше 30 лет ведет передачу «Поле чудес». Это один из самых длительных проектов. Зрители полюбили артиста и с удовольствием смотрят его передачу, а некоторые даже принимают в ней участие. В день рождения звезды Первый канал покажет документальный фильм о Якубовиче, а также специальный выпуск капитал-шоу «Поле чудес», где его поздравят Елена Малышева и Валдис Пельш.

В новом интервью Леонид Аркадьевич ответил на вопрос, волнующий многих, закроется ли его проект, который с легкостью пережил даже карантин. Телеведущий заверил, что не собирается шоу и крутить колесо фортуны, так как съемки продолжаются.

«Идут. Покидать „Поле чудес“ не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — отметил он.

Более того, Якубович признался, что за минувшие годы он стал для всех «весельчаком» и отделаться от этого амплуа уже очень сложно. Но также ведущий пробует силы в других сферах. Он пишет книги и сценарии. Леонид Аркадьевич похвастался, что написал пьесу, которую приняли к постановке.

«Режиссер Марк Розовский начинает репетиции. Это комедия положений. Выход спектакля планируется в сентябре-октябре, но это зависит от ситуации с коронавирусом. Первое название пьесы — „Любовник для моей жены“», — похвастался он, пишет «ТАСС».

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