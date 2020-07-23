Ди Каприо и заветная мечта проводницы: что покажут в новом выпуске шоу «Перезагрузка»

В шоу «Перезагрузка» на ТНТ обратилась проводница из Мордовии Татьяна Ермошкина. Ее главная проблема — колоссальная неуверенность в себе, которая мешает девушке получить работу мечты — проводницы в скоростном поезде «Сапсан» (маршрут Москва — Санкт-Петербург)

Татьяна считает себя некрасивой и недостойной данной профессии. Однако упорство и желание измениться привели девушку в шоу «Перезагрузки», эксперты которой помогут девушке обрести уверенность.

Новый выпуск шоу будет похож на настоящий голливудский фильм. И вот почему:

Леонардо Ди Каприо в образе Джека из «Титаника» придет на помощь Тане вместе с психологом.

На героиню выпуска будет совершено разбойное нападение. К счастью, его подстроит психолог Владимир Дашевский. Ситуация станет «волшебным пинком» Татьяне и научит ее постоять за себя.

Стилист Лина Дембикова вместе с ведущей Ксенией Бородиной попытаются обвести героиню вокруг пальца, предложив ей заведомо нестильный и пошлый образ. Ей предстоит сделать судьбоносный выбор самой.

Еще больше интересных фактов смотрите в это воскресенье, 26 июля, в 11:00 на шоу «Перезагрузка» на ТНТ.