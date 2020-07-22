«Альфонс и врун»: Шаляпин вместе с Копенкиной хотел присвоить квартиры возлюбленной из Канады

Прохор Шаляпин больше знаменит не своими вокальными данными, а громкими романами. Больше всего поклонников поражает, что молодому и обаятельному парню нравятся женщины в возрасте. Два года он прожил в браке с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Потом у него был роман с моделью Анной Калашниковой. После этого артист пытался строить отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и Татьяной Гудзевой.

Теперь Прохор утверждает, что очарован 40-летней бизнесвумен Татьяной Дэвис, которая является миллионершей. Певец мечтает, чтобы женщина родила ему ребенка. Однако бывшая пассия звезды Гудзева уверена, что он охотится за богатствами женщины. Она пришла в студию передачи «На самом деле» и заявила, что певец — обманщик и изменял всем своим возлюбленным с Копенкиной. Девушка предоставила свежее видео, на которых он нежится в постели у бизнесвумен. Также она заявила, что Шаляпин состоит в сговоре с Ларисой. Они вместе проворачивают аферы, чтобы заработать на романах артиста.

«Он не расходился с этой Копенкиной, а до сих пор с ней в отношениях. Я предоставила видео, которое доказывает это. Это видео предоставил мне сын Копенкиной Юрий», — пояснила Татьяна. «Я хочу открыть всем глаза, что Прохор — альфонс и врун. Я докажу это. Я хочу его просто уничтожить», — объявила она. «И когда он был со мной, он был с Ларисой, и когда был с пианисткой, был с Ларисой, и до сих пор они вместе. Также она подыскивает ему всех женщин, которые у него были. Они разводят их на деньги. Она риелтор, знает, как приобретается недвижимость и что есть у этих женщин. Это они обсуждали дома у Ларисы, это слышал ее сын. Их расставание было фиктивным», — уверена Гудзева.

Сам Прохор заверил, что у него с Копенкиной кармическая связь. Он заверил, что их романтические отношения преувеличены. Певец отрицал связь с экс-женой, но эксперты быстро вывели его на чистую воду. 64-летняя Лариса тоже стала отрицать, что у нее были интимные отношения с артистом после развода, но детектор лжи показал, что она лжет.

Также бизнесвумен пояснила, что познакомилась с новой возлюбленной Шаляпина и подружилась с ней. На это почве она решила помочь Дэвис купить недвижимость, но идея купит несколько квартир в Москве принадлежит Прохору.

«Там 70 миллионов. Мы проговаривали все варианты. Мы выбрали 4 квартиры», — пояснила Копенкина.

Певец заверил, что недвижимость — лучшее вложение, поэтому предложил купить квартиры своей возлюбленной, но временно записать их на его имя, пока она не сможет приехать в Россию.

Проверка на полиграфе показала, что Шаляпин слукавил. Он признался на детекторе лжи, что хотел к себе присвоить квартиры Дэвис. Более того, его действительно познакомила с богатой канадкой Копенкина. На связь со студией вышла сама Татьяна. Она заверила, что еще не перевела деньги, но в любом случае не будет проводить сделку без адвокатов и соглашений на бумаге. Полиграфолог Роман Устюжанин резюмировал проверку на детекторе лжи.

«Вся страна знает, что Прохор нас обманывает. Лариса — единственная женщина, которую Прохор любил и любит, с которой он по-настоящему счастлив. Прохор ментально, телесно был и будет с Ларисой», — отметил эксперт.

Сам Шаляпин продолжил настаивать, что любит канадскую бизнесвумен и, возможно, женится на ней.