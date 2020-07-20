«Неизвестный Якубович»: Первый канал покажет фильм к 75-летию ведущего шоу «Поле чудес»

Леонид Якубович 31 июля отметит 75-летие. Многие не представляют передачу «Поле чудес» без усатого ведущего. Он ведет шоу уже больше 30 лет и даже пандемия не смогла его разлучить с колесом фортуны. За это время многое произошло в личной жизни артиста, а также у него выросли не только дети, но и внучка. К юбилею Якубовича Первый канал приготовил сюрпризы для зрителей.

В день рождения Леонида Аркадьевича будет показан документальный фильм «Неизвестный Якубович». В капитал-шоу существует незыблемое правило — перед записью ведущий закрывается с игроками в отдельной комнате. Съемочная группа Первого канала впервые за всю историю игры стала свидетелем таинства «посвящения в игроки». После 10-минутного «гипноза» они выходят веселые и раскрепощенные, и вся программа пишется одним дублем, без остановок.

В фильме также были задействованы коллеги звезды: Максим Галкин, Валентина Пиманова, Александр Любимов, Татьяна Устинова. Они расскажут, каким знают телеведущего, а также что висит на стенах в его квартире, куда Якубович мало кого пускает.

Также зрители увидят военных, с которыми ведущий прошел все тяготы первой и второй чеченской кампании. Россияне узнают, как Якубович работал токарем и впервые надел смокинг, когда стал ведущим конкурса красоты. Фильм приоткроет завесу тайны над личной жизнью звезды: о его браке с Мариной из телекомпании «ВИD» и дочери Варвары.

Также 31 июля Первый канал представляет специальный выпуск капитал-шоу «Поле чудес». В праздничном выпуске приняли участие Елена Малышева и Валдис Пельш. Они поздравят ведущего и вспомнят интересные истории, которые связаны с именинником.

А участники шоу подарят Якубовичу неожиданные подарки: председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подарит Леониду Аркадьевичу эксклюзивный самовар из Тулы от десантников 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а офицеры группы «Альфа» поздравят юбиляра песней его собственного сочинения, спев гимн подразделения — песню «Буква А».

Специальный выпуск капитал-шоу «Поле чудес» покажут в пятницу, 31 июля, в 18:40, а следом выйдет в эфир документальный фильм «Неизвестный Якубович» в 19:40 на Первом канале.