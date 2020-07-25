Какие фильмы и программы про Высоцкого выйдут в его день рождения по ТВ

Лето 1980 года в России всегда вспоминают со смешанными чувствами. С одной стороны, в Москве прошла первая в истории страны Олимпиада, подарившая нам множество приятных эмоций, с другой — 25 июля в столице скончался Владимир Высоцкий. И здесь эмоции были уже совсем другие. В отличие от многих гениальных творцов, признанных лишь после ухода из жизни, уникальный дар Высоцкого не нуждался в посмертном осмыслении — его боготворили миллионы людей, не случайно кончина артиста стала для страны настоящим ударом.

Однако не зря говорят, что большое видится на расстоянии, сейчас, спустя ровно сорок лет после кончины Владимира Семеновича, мы еще более отчетливо понимаем всю значимость его творчества для отечественной культуры. Именно поэтому очередная печальная годовщина становится для всех нас поводом вновь вспомнить об этом удивительном человеке. 25 июля телезрителей ждет настоящий марафон, посвященный любимому артисту.

Особый интерес представляет новая документальная лента «Владимир Высоцкий. Уйду я в это лето…» (Первый канал, 10.20), в которой, помимо прочего, мы увидим уникальные кадры, снятые на похоронах барда западными телекомпаниями, приехавшими в Москву для освещения Олимпиады. Ждут зрителей и другие документальные проекты, посвященные как творческой, так и личной жизни кумира: «Передвижники. Владимир Высоцкий» («Культура», 9.40), «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья» (Первый, 11.15), «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (Первый, 14.00), «Живой Высоцкий» (Первый, 15.05), «Высоцкий. Последний год» (Первый, 15.40).

Также в этот день песни Владимира Семеновича будет петь популярный актер Дмитрий Певцов в фильме-концерте «Баллада о Высоцком» («Культура», 20.30). И, конечно, не обойдется без киноработ артиста — нам покажут знаменитую мелодраму 1967 года «Короткие встречи» («Культура», 18.55), в которой Высоцкому досталась роль обаятельного геолога Максима.

В фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (Первый, 19.45), как изначально говорили авторы, также играет Владимир Семенович, что, конечно, было лукавством, ибо лента вышла в 2011 году.

Однако имя того, кто с помощью пластического грима превратился в копию поэта, долго скрывалось, и лишь позже, в эфире шоу «Вечерний Ургант», тайну раскрыл Сергей Безруков — именно ему доверили главную роль. 25 июля мы увидим телеверсию этой картины.