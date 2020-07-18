«Старушка оголилась»: 50-летнюю мать Ольги Рапунцель заклеймили за фигуру в купальнике

Участница «Дома-2» Татьяна Григоревская на время оставила дочерей, отправившись в отпуск во Владивосток.

50-летнюю «маму проекта» и родительницу одной из самых ярких участниц «Дома-2» Ольги Рапунцель Татьяну заклеймили за фигуру в купальнике. В свое время женщина пришла на телестройку, чтобы помочь старшей дочери воспитывать первую дочь – Василису. Позже в компанию к родственникам присоединилась младшая дочь Рапунцель – Алена. Под камерами девушка забеременела и родила сына. Сейчас Григоревская помогает обеим дочерям нянчиться с детьми. Лишь на время Татьяна отпросилась в отпуск и сразу же поспешила на историческую родину – во Владивосток.

На днях Григоревская в компании местных друзей отправилась на открытый источник, чтобы искупаться и позагорать. Фотографией с отдыха она поделилась в собственной ленте. В кадре Татьяна появилась в монокини сочного, вишневого цвета. Открытый фасон купальника подчеркнул объемные формы знаменитости, что явно не оценили в комментариях. Люди посчитали, что Григоревской не стоит настолько открыто демонстрировать недостатки.

«Старушка оголилась», «Неужели не понимают, что нельзя в таком возрасте фотографироваться уже?», «Ишь ты какая», «Пощадите наши глаза», «Вместо откровенных телес лучше бы не забывали, что у вас есть дочери, которым нужна помощь», «Ну ежкин кот! Ну зачем удар под дых-то?», «На Дом-2 худенькая приходили, я восхищалась», — остались недовольны люди.

Стрессоустойчивости возрастной участницы можно позавидовать. Рапунцель-старшая регулярно подвергается нападкам хейтеров, но отвечать агрессией на агрессию не спешит.