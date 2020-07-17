Что осталось за кадром: ТНТ4 покажет расширенную версию реалити-сериала «Солдатки»

Создатели проекта отмечают, что она меньше будет похожа на телешоу и больше на сериал.

Канал ТНТ4 собирается повторить показ реалити-шоу «Солдатки», но не в той виде, который уже знают зрители ТНТ, а в расширенной версии — с новыми кадрами и эксклюзивными сценами.

«Теперь истории героинь будут рассказаны подробнее. Для полной версии мы выбирали самый интересный материал, который полнее раскрывает характеры участниц и личность их командира, капитана Казакова. Эти кадры не видел вообще никто», — рассказала креативный продюсер Наталия Вагонова.

Проект «Солдатки. Полная версия» стартует с 20 июля, дополненные серию будут показываться с понедельника по четверг в 21:00.

Напомним, что шоу посвящено разным девушкам, которых объединяло одно — желание быстро прославиться. На беду красавиц телевизионщики предложили им не самое легкое реалити. Их забросили в действующую военную часть, где роль ведущего исполнял настоящий российский офицер. Участницам пришлось штудировать устав, маршировать, стрелять и осваивать военную технику. Вместо долгого выбора, что им надеть, девушки научились одеваться, пока горит спичка. И к 8 Марта прибавили себе еще один праздник — 23 Февраля.

Создатели шоу отмечают, что с дополнительными сценами проект еще больше приблизился к формату сериала. В полную версию вошло даже то, что изначально планировалось оставить за кадром.