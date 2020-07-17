Выходные у телевизора: что посмотреть в ближайший уикенд на ТВ

По традиции портал Teleprogramma.pro подготовил подборку наиболее заметных шоу и фильмов субботы и воскресенья.

На Первом канале в субботу, 18 июля, вспоминают поэта Михаила Танича. В 10:15 состоится показ документального фильма «Михаил Танич. На тебе сошелся клином белый свет…». песни на его произведения есть в репертуаре Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Любови Успенской Игоря Николаева и многих других именитых артистов эстрады.

В 13:50 премьера сезона – телепроект «На дачу!» с Наташей Барбье. Телеведущая вновь расскажет и покажет, как сделать пребывание за городом наиболее комфортным и стильным.

В воскресенье, 19 июля, эстафету программы «На дачу!» подхватит Лариса Гузеева, так же в 13:50, и поможет привести в порядок сад и огород. В 16:00 всю семью у телеэкрана ждут «Большие гонки» — спортивно-развлекательное шоу, возвращения которого ждали несколько лет. В 22:00 – гранд-финал шоу «Dance Революция».

На телеканале «Россия 1» в субботу вечером Андрей Малахов соберет за одним столом актрис, которые были очень популярны и любимы миллионами поклонников страны. Но почему-то оставили карьеру на пике. Что именно заставило их это сделать, узнаем в 18:00.

В воскресном эфире на второй кнопке пульта два современных художественных фильма: в 11:30 «Мать и Мачеха», а в 15:50 – «Кто я».

На ТНТ в субботу второй выпуск нового реалити-шоу «Битва дизайнеров». А с 12:00 – первые серии сериала «Физрук». В воскресенье – день Comedy Club. Спецдайжест нон-стоп, начиная с 12:00.

На телеканале НТВ продолжаются повторы предыдущих выпусков шоу «Секрет на миллион», пока программа в отпуске. На этот раз в 19:25 откроет душу и свои секреты Лолита Милявская.

В воскресенье традиционно в 14:05 программа Сергея Майорова «Однажды..» о легендах отечественного кинематографа и российской эстрады. Последние новости из мира шоу-бизнеса в программе «Ты не поверишь!» в 19:40.

Развлекательный канал СТС по традиции приглашает детей и взрослых в путешествие по сказке. На этот раз на Мадагаскар вместе с говорящими львом, зеброй, жирафом, бегемотихой и кучкой сообразительных пингвинов. Как все начиналось и куда в итоге привело забавную компанию зверей, можно проследить с первой и до последней серии, старт в 15:05, финиш – в 21:00. Далее вечер продолжит фэнтэзи «Золушка».

Воскресенье на СТС – день Энн Хэтэуэй и комедий о моде. в 18:25 – «Стажер», в 21:00 – «Дьявол носит Prada».