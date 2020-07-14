«Присел на стакан»: друг Проскурина объяснил, как квартира актера досталась его экс-жене

30 июня ушел из жизни Виктор Проскурин. Знаменитый советский актер скоропостижно скончался из-за болезни легких на 69-м году жизни. Эта новость поразила его друзей и родных. Пятая жена артиста Ирина Хонда занималась похоронами. Она призналась, что недавно они тайно развелись, поэтому в плане наследства она ни на что не может претендовать. Зато у нее есть квартира в Санкт-Петербурге, которая была взята в ипотеку. А вот жилье самого актера в Москве досталось его четвертой жене Ирине Смуровой. Как выяснилось, много лет назад Проскурин написал дарственную на ее имя.

Но Хонда считает, что это несправедливо. Квартира стоит около 20 миллионов рублей. Вдова уверена, что наследство должно было достаться единственной дочери актера Александре, рожденной в первом браке. Она также предложила продать жилье и поделить деньги. Многие друзья Проскурина с ней согласны. А вот Смурова прощаться с квартирой не хочет, так как у нее есть сын Юрий, который может там жить.

«Когда мы познакомились на съемках, я уже потом узнала, что с режиссером была договоренность, что Витя кодируется, чтобы нормально прошли съемки. А поскольку тогда мы познакомились, то для меня Витя был нормальный, непьющий человек. Видимо, это какая-то доза, степень, которая постепенно менялась в худшую сторону. Моменты были очень тяжелые иногда. У меня погибла подруга, я пришла с похорон, Витя вышел меня встречать и просто упал в коридоре. У него тумбочка, с металлическими углами, упал как-будто замертво. У меня был такой шок», — вспомнила Смурова.

По ее словам, это не единичный случай. «Может он и не достался Хонде, так как мог погибнуть еще тогда», — отметила бывшая жена звезды.

В студии появился сын Смуровой Юрий, приемный сын актера. Молодой человек признался, что не знал ни свою сестру Сашу, ни последнюю жену Проскурина Ирину Хонду. Ведущий спросил, как он относится к тому, что все наследство досталось ему, пасынку, а не родной дочери.

«Все, что говорила мама, это действительно так. Было явное желание Вити подарить квартиру мне, но я был маленький. Потом поменялась его идея. Он был достаточно сильным, чтобы сделать этот поступок. Это было его решение. Он хотел поставить точку. Мы отговаривали, но он настоял. Через некоторое время мама с Витей расстались. Мы понимали, что каждый стал жить своей жизнью. очевидно было, что ему нужно жить в этой квартире. Этот вопрос не поднимался, хотя в ней остались и наши вещи. Мы это вопрос не обсуждали, так как понимали, что он там живет и это его место», — высказался Юрий.

В студии также появился друг актера Олег Протасов. «Я дружил с ним 13 лет. Последние семь лет плотно. Последний выстрел сделал Меньшиков Олег, когда уволил Виктора Алексеевича и Догилеву из театра. После этого Виктор присел немножко на стакан. Так продолжалось года два. Последние пять лет он практически не пил. Мы каждые два месяца его положили в больницу ЦКБ, оттуда выходил бодрячком. Последний раз его отвезли в больницу с подозрением на коронавирус и закрыли от нас», — вспомнил друг.

«С квартирой все однозначно. Она должна достаться Саше и ее детям. У Алексеевича была дочь и двое родных внуков. Этот вопрос вообще не обсуждается. Я спрашивал Алексеевича, зачем он переписал все этой женщине. Он мне сказал: „Протас, это стакан“. Все. И сказал, что если бы мог, то переписал бы все на Сашу. Он не знал, что это можно сделать», — высказался Протасов.