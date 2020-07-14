«Я не бедная девочка»: дочка Проскурина заговорила о наследстве отца

Виктор Проскурин был известным советским артистом. Недавно он скоропостижно умер в больнице. Актера госпитализировали с приступом удушья из-за проблем с легкими. Он был введен в искусственную кому, потом пошел на поправку, но ночью 30 июня ему стало хуже. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Похоронами актера занималась его пятая жена Ирина Хонда. Они прожили вместе больше 10 лет.

На днях в передаче «Прямой эфир» вдова Проскурина рассказала, как прошли похороны. Она также поделилась, что ее хотят выселить из квартиры, в которой они жили с актером. Как оказалось, Виктор при жизни переписал жилье на четвертую жену Ирину Смурову. Даже своей единственной дочери Александре от первой жены он ничего не оставил, хоть и был близок с девушкой. Хонда считает, что это несправедливо, но она не может ни на что претендовать, так как развелась с артистом незадолго до его смерти.

В новом выпуске передачи героиней стала Смурова. Она рассказала свою версию происходящего. Женщина не верит, что Хонду не пускали в реанимацию к Проскурину. «Мы регулярно созванивались. Недели две он не звонил. Меня это насторожило. Я написала СМС: «Витя, что такое. Я волнуюсь». Он не ответил, что в принципе нонсенс», — поделилась Ирина. По ее словам, утром друзья ей сообщили о смерти бывшего мужа.

«У меня было ощущение пустоты. На самом деле, я года полтора понимала, что мы его теряем. Хоть мы не виделись, в прессе, в интервью я видела, что он менялся. Еще рассказы о его здоровье. В последнее время он всегда говорил: «Жаловаться не буду. Ну там лежу в больнице, сделали операцию на то, на это». Еще этот коронавирус все поменял. Никто не знал, куда можно пойти, куда нельзя», — поделилась Смурова.

По ее словам, еще весной Виктор обмолвился, что он один. Она подчеркнула, что на похороны ее никто не пригласил. Теперь остро стоит вопрос о квартире. Хонда считает, что Смурова получила недвижимость нечестно.

«Начнем с того, что у меня шок болевой. Особенно, что я кому-то предъявила претензии в виде какой-то суммы денег. Ну это просто шок, это ложь», — заявила четвертая жена актера. Она опровергла слова Хонды, что бывший муж с ней судился из-за квартиры. «Как вы себе представляете, что я больному человеку предложила, чтобы мне предложили какую-то сумму и он продолжал все это время мне звонить», — попыталась оправдаться женщина.

Марк Руденштейн, который дружил с артистом, считает ситуацию с квартирой некрасивой. «Как могло случиться, что имея дочь, имея жену, он отписал или подарил квартиру этой женщине — для меня это странно. Оставьте в покое актера, который уже ушел. У него есть дочка, у него есть, кому отдать свое», — заявил он.

Смурина объяснила, что с ней никто не разговаривал на тему квартиры. Когда в студии появилась дочка Проскурина, то она заверила, что ей не нужна недвижимость. Девушка объяснила, что у нее и двух внуков актера не бедственное положение. «Я не бедная девочка. Никто не думал про эту квартиру. Про то, что все это выползет — так неприятно. Я ничего не говорю. Я не несчастная. У меня много чего есть. Я пока не раздумывала на эту тему. Ситуация непонятная. По идеи, он мой папа. Квартиру эту купили на деньги от продажи квартиры, где жила моя бабушка», — пояснила Саша.Четвертая жена актера также попросила, чтобы Хонда с ней связалась. Она отметила, что у нее не было никаких планов на жилплощадь.