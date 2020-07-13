«Завещания никакого не было»: пятая жена Проскурина объяснила, кому достанется его квартира

Актер ушел из жизни в июне. Однако уже поднялся вопрос о том, кому достанется его недвижимость. Как оказалось, ни его последняя жена, ни единственная дочь не могут претендовать на его наследство.

30 июня скончался известный советский актер Виктор Проскурин. В его копилке было более 100 работ в кино. Он умер в больнице после очередного приступа удушья из-за болезни легких. Эта трагедия шокировала его пятую жену Ирину Хонду, с которой он прожил больше 10 лет. Она сделал все, чтобы прощание со звездой было публичным. В студии передачи «Прямой эфир» женщина рассказала, почему у них не было детей, а также о разводе и трудностях жизни.

У Проскурина осталась единственная дочка Александра от первого брака. Он с ней никогда не жил, но поддерживал наследницу и общался с ней. Знала дочку мужа и Хонда. Однако ни вдове актера, ни его наследнице, похоже, не достанется ничего из наследства артиста. У него была единственная квартира в Москве, которой теперь завладела его четвертая жена Ирина Смурова. Она готова выселить оттуда Хонду.

«Эта история длится уже давно 20 лет. Виктор Алексеевич по недоразумению, по введеному заблуждению, я не знаю. Это очень грустная история, которая тяготила его 20 лет. Он когда-то дрался, бился, чтобы изменить эту ситуацию, но у него не получалось. Я не судья. Я человек, который прожил с ним 12 лет. В этой теме квартиры на Покровке я знаю, как ему было больно. Люди с той стороны дождались смерти, и сейчас эта квартира будет их. Это звучит грубо, но по факту это так. Я не хочу ни судить их, ни осуждать. Это взаимоотношения Виктора Алексеевича с этой женщиной. Это останется на их совести. Единственное, что помимо юридических моментов существует еще закон по защите чести и достоинства. Саша не знала об этом факте, что он подарил квартиру», — поделилась Хонда.

Она также отметила, что сама последние 12 лет буквально спасала Проскурина. Он уже не был таким здоровым, как в молодости. Вдова понимает, что ни на что не имеет право согласно закону. Незадолго до смерти актера они развелись.