«Я всегда буду женой Проскурина»: Ирина Хонда рассказала, как прошли похороны актера

Последняя жена актера дала откровенное интервью. Она поделилась, как прошли последние дни Виктора Проскурина, и ответила на обвинения его четвертой супруги.

Актер Виктор Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни. Врачи пытались помочь артисту, но оказались бессильны. Ходили слухи, что он не смог победить коронавирус. Его пятая жена Ирина Хонда была поражена, когда узнала о смерти возлюбленного. Она сразу выехала из Санкт-Петербурга и занялась похоронами. На прощании женщина произнесла трогательную речь, прослезившись.

больше по теме Вдова Проскурина добивается разрешения на публичное прощание с артистом Ирина Хонда надеется, что прощание с актером состоится при поклонниках.

Только спустя две недели она решилась дать откровенное интервью, рассказав о произошедшем Андрею Малахову в студии «Прямой эфир». Хонда предупредила, что просто хочет защитить честь артиста.

«Конечно, когда у Виктора Алексеевича был приступ, и когда он вызвал скорую, я, к сожалению, была в Питере в этот момент. Конечно, при таком заболевании, когда хроническая обструкция легких, скорая первое, что думает, это коронавирус. В какой-то степени это его спасло. Они его забрали, сразу подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели его в искусственную кому, чтобы ему не было больно. Они его спасли. Я попросила справку, что у него нет CoViD-19, но они смогли дать только выписку. Поэтому официально у него пять отрицательных тестов, он выписан из больницы с диагнозом: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь мозга и что-то там еще», — рассказала вдова артиста.

Ирина сделала все, чтобы похороны прошли публично. Она отметила, что людей было немного, но даже такому исходу событий женщина была рада. Вдова собрала родных и близких в Щукинском училище, где он учился.

«Если бы это было в других обстоятельствах, то думаю, очередь была бы до Кремля», — отметила Хонда. «Это был добрый веселый человек. Я никогда не буду вдовой Проскурина. Я всегда буду женой Проскурина. Запомните это навсегда», — также произнесла она еще во время прощания с актером.

К слову, у Ирины произошел конфликт с четвертой женой Проскурина Ириной Смурновой. Женщина была возмущена тому, что актер был похоронен обычным способом, а не кремирован. Она показала записи артиста, в которых он просил его кремировать и развеять прах над морем.

Также Смурина была возмущена тем, что Хонда не была рядом с мужем в трудный момент. Вдова Проскурина объяснила, что уехала из Москвы, чтобы решить дела. Тогда она не знала, что ее супруг попал в больницу.

Женщина пояснила, что все же решила похоронить мужа, так как за последние 15 лет он изменился, стал ходить в церковь, а бумаги, которыми теперь машет Смурнова, были написаны в 2002 году. На прощании с Проскуриным были не всего его жены.