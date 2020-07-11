«Победа или поражение в «Голосе» ничего не поменяют в моей жизни»: как сложилась жизнь подопечной Билана Ян Гэ

Финалистка шестого сезона шоу «Голос» Ян Гэ спустя три года после своего выступления вспомнила об участии в проекте. Известная китайская актриса, едва окончив школу, приехала в Россию, где поступила в Тульский университет на переводчика. Там-то ее и отыскали создатели песенного конкурса. Тогда мало кто мог подумать, что Гэ сможет не только пробиться в финальную часть, но и удивить всех своим креативом.

Одержать победу над оппонентами Ян Гэ так и не смогла, но спустя пару лет подметила, что и не ставила перед собой подобной цели. Китаянка сделала акцент, что всегда хотела быть «счастливенькой» по-своему, а для этого ей не нужно было слушать ничьих советов.

«В шоу «Голос» я понимала, что выигрыш или проигрыш ничего не поменяют в моей жизни. Я ничего не хотела кроме того чтобы веселиться. Когда был финал, и я решила выйти на сцену в костюме динозаврика, у всех был шок, но если мне весело, это самое важное», — передает ее слова портал DW.ru.

После «Голоса» Ян Гэ стала работать с Кириллом Серебренниковым. Сейчас девушка всерьез переживает за режиссера из-за дела «Седьмой студии» и надеется поработать с культурным деятелем и впредь. Кроме того, Ян Гэ активно выстраивает певческую карьеру — девушка реализовала несколько клипов, выпустила два альбома, сняла два фильма и приняла участие в десятке картин как актриса.