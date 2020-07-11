«Не хочу вспоминать»: бывший бойфренд Евгении Феофилактовой бросил Анастасию Ендальцеву

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Ендальцева пополнила список оставленных женщин арабского бизнесмена Маджида Гигиа. Напомним, ранее молодой человек уже встречался с моделью Евгенией Феофилактовой: влюбленные несколько раз сходились, а затем воссоединялись вновь. Окончательно расстаться Гигиа решил прямо перед Новым годом: тогда мужчина заявил, что его возмущает постоянное желание Евгении находиться в социальных сетях.

Уже в мае 2020 Гигиа охмурил другую красавицу проекта Анастасию Ендальцеву. Познакомились мужчина и женщина в Дубае, тогда Маджида сразу покорило очарование девушки. Практически сразу предприниматель стал проявлять серьезные намерения, но Ендальцева оказалась к этому не готова. Сейчас же отношения пары распались. Говорить об этом Гигиа не хочет – судя по всему, мирного прощания не вышло. Журналистам он рассказал, что у него и Насти – слишком полярные пути, общения им сохранить не удалось.

«Мы просто не подходим друг другу. Надеюсь, она будет счастлива без меня. Вообще не хочу вспоминать и говорить об этом романе», — передает его слова «СтарХит».

Сама девушка ситуацию пока не прокомментировала, но ее уже видели в компании некоего молодого человека по имени Декстер. Что происходит между ребятами, станет известно позже.