Премьера нового шоу на ТНТ и все части «Голодных игр»: что посмотреть на ТВ в эти выходные

В субботу, 11 июля, в 13:50 на Первом канале выйдет программа «На дачу!» с Наташей Барбье, премьера этого сезона. В 15:00 — праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В 18:00 – «Сегодня вечером». В студии у Максима Галкина творцы признаются в любви своим музам: Игорь Николаев – Юлии Проскуряковой, Олег Газманов – Марине Газмановой и многие другие звезды советской и российской эстрады и кино – своим половинкам.

В воскресенье – возвращение знаменитого шоу «Большие гонки» с ведущим Дмитрием Нагиевым. Любимый многими российскими зрителями международный проект начнется в 15:00. В 22:00 продолжение танцевального шоу «Dance Революция», а сразу после него – одна из десяти лучших кинокартин 2012 года, по мнению Американского института киноискусства, — «Жизнь Пи».

На телеканале «Россия 1» в субботу в программе «Привет, Андрей!» в 18:00 – филиал зоопарка. Звезды придут на шоу к Малахову вместе со своими любимыми питомцами. В воскресенье – традиционно в дневном эфире российские драмы – в 11:30 вторая часть фильма «Не было бы счастья», а после нее «Огонь, вода и ржавые трубы».

На ТНТ в субботу – премьера нового шоу «Битва дизайнеров». В 11:00 ведущий, финалист реалити «Замуж за Бузову» Валентин Коробков, расскажет, что ждет участников первого в истории телеканала подобного проекта, а также представит беспристрастных судей и звездное жюри. Эфир продолжит сериал «Физрук» — до 17:00. В воскресенье – традиционный день смеха: с 12 до 17 часов спецдайджест Comedy Club.

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На НТВ с субботу, 11 июля, повтор исповеди Филиппа Киркорова – в шоу «Секрет на миллион» в 21:00 король отечественной эстрады расскажет то, что очень долго скрывал от посторонних. В воскресенье в 14:00 – авторская программа Сергея Майорова «Однажды…» и его новый экскурс в биографию звезд.

В субботу на развлекательном телеканале СТС – день «Голодных игр». Поклонники Дженнифер Лоуренс смогут вновь насладиться всеми частями фантастического боевика. В 10:20 – «Голодные игры», в 13:10 – «Голодные игры: и вспыхнет пламя», 16:05 — «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1», в 18:25 — «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2». А в 21-00 – премьера фэнтези «Темная башня».

В воскресенье, 12 июля, выйдут все части фантастической комедии «Люди в черном»: в 13:00 — «Люди в черном», в 15:00 — «Люди в черном — 2», в 16:40 «Люди в черном — 3», в 18:45 — «Люди в черном. Интернешнл».