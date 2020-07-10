«И мы счастливы!»: Степан Меньщиков после свадьбы пришел с беременной женой на «Дом-2»

Шоумен Степан Меньщиков в Instagram разместил красивый кадр со своей супругой Ангелиной Монах. Несколько дней назад девушка официально стала женой шоумена и звезды проекта «Дом-2». Не за горами день, когда она подарит супругу наследника.

«И мы счастливы!» — заявил Меньщиков на совместном кадре с беременной женой. Звезды сразу после свадьбы пожаловали на съемочную площадку проекта.

«Молодцы. Мы тоже за вас очень рады», «Я думаю, что у вас на свет появится мальчик», «Счастья вам, любви и много деток», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Степана Меньщикова есть двое детей от брака с Евгенией Шамаевой. Причем сын, как позже стало известно, ему не родной. В 2016 году Шамаева родила Меньщикову дочь. Впрочем, это не спасло их отношения. Позже девушка обвиняла звезду, что он никак не помогает ей финансово. Якобы ей одной приходится воспитывать и содержать двух детей.