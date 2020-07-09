Вернули сына маме и наказали мошенника: трогательные выпуски «Мужское/Женское», которые задели за живое

Ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале заканчивает телевизионный сезон. Теперь мы увидимся с Александром Гордоном и Юлией Барановской осенью.

Журналисты Teleprogramma.pro решили подвести итоги и вспомнить самые резонансные выпуски уходящего сезона, которые тронули сердца миллионов зрителей.

Подарили машину и вернули в семью загулявшую мать

В ноябре в программу «М/Ж» обратилась 19-летняя Катя Савина из Екатеринбурга. Девушка просила разыскать ее маму Свету, которая три года назад ушла к соседке и больше домой не вернулась.

Гулящая мать бросила четверых детей и уже немолодого мужа Сергея и уехала в Челябинск, где начала новую жизнь с молодым мужчиной, родив пятого ребенка.

Отец брошенного семейства не стал искать мачеху детям, он один обстирывал, кормил, учил своих чад, подрабатывая таксистом. Дети искренне любят отца, считают его лучшим на всем свете и копят деньги на новую машину, потому что его старая разваливается.

Они признались Юле Барановской, что собрали уже 50 тысяч. Еще они были бы не против получать алименты с загулявшей матери, однако та лишь пожала плечами – она нигде не работает и денег у нее нет.

Приглашенный в студию гостем предприниматель Андрей Ковалев был тронут историей брошенного мужа и подарил Сергею 300 тысяч рублей на покупку авто.

Сразу после съемок Сергей приобрел машину, стал работать на ней в такси. Алиментов от Светланы семья так и не дождалась, но через несколько месяцев гулена позвонила Сергею и рассказала, что молодой муж ее жестоко избивает. Доброе сердце Сергея дрогнуло, он забрал Светлану к себе…

Победили зависимость

В студию «М/Ж» пришли друзья, которые опустились на самое дно из-за пристрастия к алкоголю. Их родные долгое время страдали, дети плакали, просили прекратить пить, однако самостоятельно справиться с зависимостью не получалось.

Психиатр-нарколог Василий Шуров предложил героям Людмиле Ниретиной, Дмитрию Чуеву, Дмитрию Давлетову прямо со съемок отправиться в реабилитационный центр, и они согласились.

4 месяца герои находились в клинике, и ни один ее не покинул. Все трое продолжают проходить лечение и очень благодарны программе за предоставленный шанс начать новую жизнь.

Вернули детей матери

Красавица Екатерина Бородачева из Красноярска десять лет жила с мужем-тираном, который регулярно избивал ее. Женщина нашла в себе силы развестись с деспотом. Но тот забрал детей.

Мужчина повез сыновей (6 лет и 3 года) на каникулы в Сочи и прислал ей сообщение: «Детей ты больше не увидишь». У него были деньги и связи, он убедительно говорил, что детям с ним гораздо лучше, и опека соглашалась.

Даже авторам «М/Ж» с трудом верилось, что детей удастся отвоевать, однако благодаря юристу программы и вниманию общественности, Катя сумела вернуть сыновей. Это была настоящая победа.

Наказали наглеца

Выходя замуж за Рината, Эльвира была уверена, что проживет с ним долго и счастливо. Однако полгода назад она узнала, что супруг собирает в интернете средства на лечение их здорового сына, убеждая всех, что у мальчика онкология.

Эльвира не простила ложь и подала на развод. Суд постановил, что ребенок должен жить с ней. Однако Ринат выкрал и спрятал сына, написав в опеку, будто мать бьет ребенка.

Наглый и самоуверенный, он явился в студию «М/Ж», заявив, что его аккаунт в соцсетях взломали, а бывшей жене нужен вовсе не ребенок, а его деньги.

Не зная о том, что его снимают скрытой камерой, Ринат хвалился, как он с легкостью купит себе любые документы и счастливо покинет страну.

Взбешенный наглостью Рината Александр Гордон обратился с экрана к следственным органам и пообещал лично следить за развитием этого дела. После программы Эльвира смогла забрать ребенка у бывшего мужа.

Нашли отца, сестру и брата

У 32-летнего Фаниса Салимова все хорошо: он счастливо женат, имеет трех прекрасных детей, отличную работу. Но последние 17 лет он одержим идеей найти родного отца, которого никогда не видел.

Конечно, в наше время не так трудно найти человека. «М/Ж» выполнило заветную мечту мужчины.

Фанис искал отца, а заодно нашел старшую сестру и младшего брата. Пусть и с опозданием на десятки лет, но сын, наконец, обнял отца, а дед прижал к себе внуков.

Восстановили справедливость

В феврале 2018 года в московской трехкомнатной квартире случился страшный пожар. Спасаясь, 12-летняя Юля выпрыгнула из окна шестого этажа вместе с годовалым братиком на руках. Их сестру, семилетнюю Ульяну, отец успел передать через балкон соседу.

К несчастью, все старшее поколение погибло в огне. Уцелели только дети. Новыми родителями для них стали соседи – Марина и Евгений Жуковские. Однако как только в обгорелой квартире был закончен ремонт, у детей вдруг нашлись близкие родственники – тетка с мужем, родная сестра погибшей матери.

Новоявленная родня стала убеждать детей, что им лучше пока пожить в детдоме, а не соглашаться на опеку, которую предложили детишкам соседи. А еще тетка уверяла, что соседи специально оформляют опеку, чтобы заполучить жилье сирот, в то время как правильнее будет отписать квартиру ей.

После выхода программы Марина и Евгений Жуковские смогли выписать пронырливую тетку из квартиры и закрепить жилье за детьми.

Расселили аварийное жилье

Три года жители общежития в центре Краснодара ждали, когда их переселят из аварийного жилья. Обваливающиеся стены и потолки, оголенная проводка, плесень и грибок – это лишь малая часть проблем жителей злополучного дома.

Но местная администрация игнорировала обращения жильцов аварийного здания и даже сообщения о смертельных болезнях, развившихся из-за нездоровой атмосферы.

Юлия Барановская на съемках расплакалась, признавшись, что хоть она с Гордоном и не всесильна, но она не бросит жителей аварийного общежития. После этого выпуска общежитие было расселено.