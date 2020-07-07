«Нужно срочно разводиться с Лидией Николаевной»: сын навестил Алибасова в больнице

Бари Алибасов-младший заявил, что его отец едва узнает родных. Он назвал виновных в покушении на убийство его родителя и намерен судиться с этими людьми.

Бари Алибасов прославился как скандалист. В прошлом году кажется все знали нашумевшую историю, как он отравился жидкостью для прочистки труб. А недавно продюсер пропал, а потом объявился в психиатрической клинике. Лишь на днях произошедшее прокомментировал его сын Бари Бариевич. Он заявил, что его отца хотели убить, отравив алкоголем. В произошедшем парень обвинил Ольгу Шукшину, Валерия Юрина и Андрея Назарова. Наследник продюсера уверен, что все это было спланировано, чтобы отнять у продюсера квартиру в Москве с дизайнерским ремонтом и золотым унитазом. Жилье стоит 125 миллионов рублей.

«В психиатрической больнице он недавно, всего 10 дней. Сначала в больнице Исаева его откачали от алкогольного отравления. Потом его отправили к доктору Евгению Брюну, это главный нарколог страны. Его там еще 10 дней откачивали. Отец при смерти уехал к Исаеву, а оттуда уехал в реанимацию к Брюну. Лично господин Брюн поставил отцу диагноз — Корсаковский психоз: нарушение работы головного мозга на фоне алкогольного отравления. От отравления его спасли, его жизни ничего не угрожает, но мозг разрушен настолько, что отец кроме меня, внучки и Володи Политова никого не узнавал вообще», — объявил он в студии передачи «Прямой эфир».

В студии были показана кадры первой встречи сына и отца в психиатрической больнице имени С. С. Корсакова. Продюсер улыбался, общаясь с наследником. «У меня все болит, голова кружится, я ходить не могу! Ноги вообще.. Я на пятки ступить не могу! Я вообще не понимал, что я, где я, зачем я. Я даже не знал, я говорю: „Это военкомат?“ — они говорят — „Ты в больнице“», — поделился Алибасов.

«На тебя было покушение. Тебя отравили Валерий Юрин и Андрей Назаров», — сказал ему сын. «Да, так и было», — подтвердил сам продюсер. Бари Бариевич отметил, что написал заявление, но его папа этому не обрадовался. Он заверил, что шумиха тут не к чему. Сын звезды подчеркнул, что на его лечение потратил миллион рублей, поэтому хочет поквитаться.

«Несмотря на то, что ты завещание написал на меня, почему Юрин и Назаров хотят тебя убить — Ольга подговорила их, чтобы они споили тебя некачественным алкоголем и ты умер. Потому что, если ты умрешь, половина твоей квартиры уходит Шукшиной, а соответственно — Оле. Вне зависимости от завещания, потому что она пенсионного возраста. Чтобы они не отобрали у тебя квартиру, нужно срочно разводится с Лидией Николаевной. Не дай Бог с той что-то случится. На тебя сейчас охотятся три человека, заинтересованные в твоей смерти», — объяснил все отцу Бари-младший.

Примечательно, что продюсер был уверен, что уже развелся с женой. Сыну пришлось рассказать, что уже полгода не может добиться развода, так как врачи называют Алибасова невменяемым. Он подчеркнул, что впервые видит отца в нормальном состоянии. Добавим, что в студии Бари Бариевич едва не расплакался. Однако многие гости в студии отказались верить его словам. После того, как в прошлом году выяснилось, что продюсер лишь пригубил, а не выпил ядовитое средство, доверие к скандальной семье сошло на нет. Но сын Алибасова заверил, что у него есть все улики, поэтому он уже подал заявление в суд за покушение на отца и кражу завещания.