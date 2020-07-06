«Хорошо как!»: Андрей Малахов показал дизайнерский ремонт в квартире актрисы Валентины Клягиной

Актриса Валентина Клягина играла во многих советских фильмах. Ей довелось поработать с легендарными актерами на одной площадке. Но в последние годы артистка не появляется на публике. По словам соседей, она живет затворнической жизнью. В студии передачи «Прямой эфир» стало известно, что сыновья звезды отказались от нее. Старший наследник Григорий обижен, что мать выгнала его из дома. А младший сын отсидел срок в тюрьме и пропал.
Клягина пожаловалась, что ей едва хватает денег на жизнь. 30 лет она ждала переселения, поэтому не делала ремонт в своей двухкомнатной квартире в Москве. Съемочная команда пришла в ужас, когда побывала у нее в гостях. Комнаты были заставлены хламом, повсюду было много мусора и грязной посуды. Малахов вызвался помочь актрисе. Стилисты преобразили сначала саму Валентину. Ей сделали модную стрижку. А дизайнеры преобразили ее квартиру.
Сначала бригада вынесла всю старую мебель, оставив только деревянный стол и небольшой холодильник. Стены были покрашены в белый цвет. В комнате постелили ковер с мягким ворсом. Также повесили шторы бирюзового цвета в тон подушкам на новом раскладном диване. Стол актрисы отреставрировали и покрыли скатертью. Клягина восхитилась тем, как теперь выглядит ее жилье. Ей очень понравились портреты, на которых она запечатлена в молодости.
«Ой, мама! Что это! Надо же! Спасибо вам! Не ожидала… Хорошо придумано с портретами. Стол еще мне послужит. Замечательно! Наконец-то меня сподвигли на поступок. Хорошо как! Мне нравится, что светло здесь, такие тона. Буду жить и радоваться! Новая жизнь», — отметила Клягина.