«Хорошо как!»: Андрей Малахов показал дизайнерский ремонт в квартире актрисы Валентины Клягиной

62-летняя звезда советского кино все эти годы ждала переселения, поэтому ее столичная квартира превратилась в свалку старой мебели. Ситуацию исправил Андрей Малахов со своей командой.

Актриса Валентина Клягина играла во многих советских фильмах. Ей довелось поработать с легендарными актерами на одной площадке. Но в последние годы артистка не появляется на публике. По словам соседей, она живет затворнической жизнью. В студии передачи «Прямой эфир» стало известно, что сыновья звезды отказались от нее. Старший наследник Григорий обижен, что мать выгнала его из дома. А младший сын отсидел срок в тюрьме и пропал.

Клягина пожаловалась, что ей едва хватает денег на жизнь. 30 лет она ждала переселения, поэтому не делала ремонт в своей двухкомнатной квартире в Москве. Съемочная команда пришла в ужас, когда побывала у нее в гостях. Комнаты были заставлены хламом, повсюду было много мусора и грязной посуды. Малахов вызвался помочь актрисе. Стилисты преобразили сначала саму Валентину. Ей сделали модную стрижку. А дизайнеры преобразили ее квартиру.

Сначала бригада вынесла всю старую мебель, оставив только деревянный стол и небольшой холодильник. Стены были покрашены в белый цвет. В комнате постелили ковер с мягким ворсом. Также повесили шторы бирюзового цвета в тон подушкам на новом раскладном диване. Стол актрисы отреставрировали и покрыли скатертью. Клягина восхитилась тем, как теперь выглядит ее жилье. Ей очень понравились портреты, на которых она запечатлена в молодости.