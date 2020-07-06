«У меня болит сердце»: старший сын Валентины Клягиной рассказал, почему не общается с матерью

Как оказалось, уже 10 лет советская актриса одинока. Ее младший сын пропал после выхода из тюрьмы, а старший обижен на мать, которая выгнала его из квартиры.

Актриса Валентина Клягина в свое время работала с культовыми артистами. Сама она блестяще исполняла эпизодические роли в кино, а также играла в театре. Но в 90-х у нее скончался муж. Женщина перенесла два инсульта. Долгое время она не появлялась на публике. А недавно Андрей Малахов узнал, что она живет затворнической жизнью в двухкомнатной квартире. Народная артистка ни с кем не общается, а сыновья Григорий и Иван от нее отказались еще 10 лет назад.

Подробности конфликта с наследниками ведущий попытался выяснить в эфире передачи «Прямой эфир». Ему удалось поговорить со старшим сыном Клягиной. Он живет в другой квартире, которая тоже принадлежит актрисе.

«Ту квартиру, которая на ВДНХ, она получила по обмену из-за того, что у нее было двое детей и она развелась с моим отцом. Работали они на киностудии Горького. Здесь жила моя бабка. Бабка прописала меня здесь, когда мне исполнилось 16 лет, но 100% отдала хату матери. Моя мать говорит: «Иди покупай себе квартиру!». Я говорю: «Не могу, у меня нет денег! Я здесь сделал ремонт». Она хочет сдавать эту квартиру за 30 тысяч рублей и получать эти деньги себе на карман. Вы знаете, сколько заявлений, чтобы я вышел отсюда? В этом Теплом стане столько написано заявлений. А суд ей говорит: вот ты предоставишь сыну жилье, и тогда возможно его выселить. Моя мать не пускает меня к себе в квартиру. Я беспокоюсь за нее почему — потому что там газ. И то, что она меня туда не пускает, и за это я беспокоюсь каждый день! У меня болит сердце!» — высказался Григорий.

Валентина боялась, что ее наследник появится в студии. Искать с ним общий язык она не хочет.

«Он жалуется на то, что я прошу его выселиться и купить себе квартиру. Что в этом преступного? Я должна отдать квартиру маленькому сыночку, который бы там жил с сожительницей. Вы знаете, что я плачу за коммунальные услуги, а они там льют воду!» — прокомментировала слова сына актриса.

Также Григорий вспомнил, как мать просила его найти жилье, где бы он пожил, пока она находилась на гастролях. «Мне в 6-7-8 лет она говорила. Я выходил во двор и обращался к семилетним друзьям», — вспомнил он. Также Григорий рассказал, что его мама подавала на алименты.

«Моя мать мне говорит: Ты должен мне 4500 рублей в месяц. А я сказал: «Да ну, *****». Суд говорит, что я действительно должен. Ради бога. Я работаю, башляю 3-4 года. А у меня еще дочка. То есть, я и дочери выплачиваю, и матери. Приходит мама и спрашивает, где я работаю. Я ей не говорю. Приходит бумага: ты должен матери больше, чем ты зарабатываешь — 160 тысяч рублей», — рассказал сын актрисы.

Юристы в студии заявили, что это задолжность по алиментам. В студии появилась экс-невестка Валентины Анастасия Кошкина. Она тоже заверила, что артистка не раз оставляла своих сыновей без присмотра и уезжала, когда мальчики были маленькие. Женщина также отметила, что младший сын звезды Иван вообще давно не выходил на связь.

«Он пропал без вести! А Гришу она выгнала из квартиры. Иван тогда вышел из тюрьмы. Он шесть лет сидел, покалечил мальчика», — объявила Анастасия.

По ее словам, актриса поменяла замки в своей квартире, выгнав старшего сына из дома, а что стало с младшим сыном, она не знает. Клягина даже не стала оправдываться.