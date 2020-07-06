«Помочь мне некому»: советская актриса Валентина Клягина живет затворнической жизнью

Соседи и друзья забили тревогу. Как оказалось, народная артистка никого не пускает в свою квартиру, а сыновья отказались от нее еще 10 лет назад.

Валентина Клягина в свое время была звездой кино. Она играла эпизодические роли в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» со Светланой Дружининой, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» с Владимиром Высоцким. Однако в 90-х годах артистка пережила смерть мужа. Тогда она пережила два инсульта. Как оказалось, последние 10 лет актриса ведет затворнический образ жизни и никого не пускает в свою двухкомнатную квартиру.

Андрей Малахов решил выяснить, что случилось с Клягиной. В студии передачи «Прямой эфир» были показаны ужасающие кадры, на которых запечатлена захламленная квартира актрисы, в которой не было ремонта более 30 лет. Однокурсник звезды Владимир Шихов поражен тем, как теперь живет женщина, так как она была перспективной актрисой. Он признался, что видел Клягину восемь лет назад. Тогда она о себе ничего не рассказывала.

Сама артистка согласилась рассказать, как довела квартиру до такого состояния. Она отметила, что все эти годы ждала, что ее вместе с другими жильцами дома переселят, но чуда не произошло.

«Помочь мне некому. Дети живут своей жизнью. У меня, вообще, вся жизнь ушла из-за эгоистов. Тридцать лет ждать и сказать, что ничего не будет. Надеюсь, что мне помогут. Своими силами я не справлюсь. Такое ощущение, что на нас плюнули. Ну и я тоже на себя плюнула. Нас трое: я, диван, телевизор. У меня никакого интереса к жизни нет. Меня это подкосило», — призналась 62-летняя Валентина.

Соседи народной артистки признались, что она всегда скромно одета и была нелюдима, замкнута. Многие не могли предположить, что она звезда советского кино. «Она избегала общения с людьми», — отметила соседка Ирина Богданова. Женщина добавила, что у актрисы есть двое сыновей, но они не помогают матери.

«Я их очень давно не видела. Я могу предположить, что она долгое время живет одна. Если бы сыновья знали, что происходит, то мало вероятно, что они остались бы безучастны», — добавила соседка.

Сама Клягина рассказала, что не могла говорить после второго инсульта. Со своими сыновьями она предпочитает не общаться. Старший наследник звезды живет в другой квартире на ВДНХ, где раньше жила его бабушка.