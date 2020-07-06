«Хочу похудеть при камерах»: поправившаяся на 12 килограммов Саша Черно поделилась планами

По словам звезды, она хочет после родов взяться за свою фигуру.

Одна из самых ярких участниц проекта «Дом-2» — Саша Черно, которая в недалеком будущем станет мамой, заявила, что после родов возьмется за свою фигуру. Как известно, у нее есть серьезный лишний вес. При этом она призналась, что за время беременности уже поправилась на 12 килограммов. Сейчас она себя ограничивает и, по собственному признанию, устраивает разгрузочные дни.

«После декрета мы вернемся на проект — у нас еще есть определенные планы и цели. Хочу взяться за свою фигуру. Похудеть при камерах. Как раз подрастет наш мальчик. Мы еще поучаствуем в конкурсе и постараемся выиграть квартиру. Ну а если не получится — уйдем». Саша Черно

Как отметила Саша Черно, ее напряженные отношения с мужем Иосифом Оганесяном остались в прошлом. Супруг во всем ей сейчас помогает. В декрете она ведет активный образ жизни. Много снимается для различных проектов. В конце дня, по ее словам, у нее порой даже нет сил на прогулку, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Саша Черно и Иосиф Оганесян встретились благодаря проекту «Дом-2». В скором времени на свет должен появиться их сын. Сейчас звезды сняли квартиру, где и проводят все время в ожидании рождения ребенка.