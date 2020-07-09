Продают квартиры, пробуются в третий раз, тащат контрабас: что происходит за кулисами шоу «Голос»

На Первом канале начались кастинги на участие в девятом сезоне вокального шоу «Голос». Соискатели со всей России приехали в телецентр «Останкино», чтобы попытать счастья.

Кто-то из них ради призрачного шанса пробиться на большую сцену даже продал квартиру в родном городе. Но шоу «Голос» – это большая лотерея… В этом убедилась и корреспондент портала Teleprogramma.pro, побывавшая на кастинге проекта.

Как работает механизм отбора участников

Сразу скажем, что не стоит путать кастинги и слепые прослушивания с участием звездного жюри.

Первый этап. Все желающие прославиться присылают на электронный адрес Первого канала анкеты с видеозаявками. Понятно, что отборщики получают тысячи таких анкет…

Поэтому тут действительно надо быть самым оперативным и самым харизматичным.

Второй этап. Это выступление перед приемной комиссией.

И только потом участники доходят до этапа, где к ним повернутся или не повернутся звездные наставники в красных креслах.

Как рассказали Teleprogramma.pro в приемной комиссии шоу «Голос», обычно до стадии слепых прослушиваний допускается 150 человек.

В это число также войдут и те, кто успешно прошел кастинг в прошлом сезоне, но не успел выйти на сцену, так как наставники уже набрали команду. Таких обычно набирается около двух десятков человек.

Второй раз кастинг они не проходят и допускаются на слепые прослушивания автоматически.

На кастингах выступающих разбивают на группы по 10 человек. Всего в день может выступить больше сотни конкурсантов.

Предварительные прослушивания проходят в течение нескольких дней, благодаря чему ни о каком столпотворении не может идти и речи, что очень важно в условиях пандемии.

Организаторы шоу не забывают об опасности вируса

На кастингах соблюдаются довольно строгие меры предосторожности – социальная дистанция, сменные маски, регулярная уборка помещений, обеззараживание поверхностей.

Кроме того, от выступающих приемную комиссию отделяет специальный плоский экран.

Все выступления проходят в небольшой студии, где и заседает приемное жюри. Из-за пандемии в Москву не смогли приехать участники из других стран. Впрочем, несколько одаренных иностранцев итак живут или работают в России и тоже были замечены на кастинге.

В коридорах «Останкино», где к своему выходу готовятся сами участники, по-прежнему наблюдается оживление. Конкурсанты не только распеваются, но и играют на различных музыкальных инструментах. Чаще всего, это гитара.

Но одна девушка, надеясь удивить жюри, даже принесла с собой гусли.

Некоторые действительно ставят все на карту, лишь бы впоследствии попасть на слепые прослушивания, а потом и на большую сцену.

Чувственно пела певица, нежно звучал саксофон

Например, 20-летняя Елизавета Жидкова приехала в столицу из Иваново. Девушка является студенткой эстрадно-вокального факультета московского Института современного искусства.

Живет в Москве с мамой. Чтобы у Лизы появилась возможность добиться успеха, семья даже продала квартиру в Иваново.

Фишкой выступления Елизаветы станет саксофон. Владение этим инструментом помогало ей на различных музыкальных фестивалях в родном городе. Жидкова полагает, что этот принцип сработает и в этот раз.

«Бог любит троицу»

Еще один покоритель Москвы – 28-летний Сергей Веселов из Тольятти, который просит называть себя Хиро. Это его псевдоним.

Музыкант живет по принципу: «Чтобы переплыть океан — нужно потерять из виду берега». В столицу переехал полгода назад.

Признается, что зарабатывает на жизнь исключительно музыкой, а до карантина активно гастролировал по регионам. Но и в период пандемии не терял времени даром, а успел записать 12 песен.

Учитывая, что на кастинг шоу «Голос» Сергей приезжает в третий раз, ему явно не откажешь в упорстве.

Дмитрий Анисимов из Санкт-Петербурга также руководствуется принципом «Бог любит троицу», поскольку пробует свои силы в проекте уже третий раз. Дмитрий профессионально занимается музыкой, одно время он работал в питерском Театре эстрады им. Аркадия Райкина.

Страстный поцелуй в коридоре

Трудно не заметить двух подружек-хохотушек: Евгению Костину и Зою Воловикову, приехавших из Самары. Обе учились в местном институте культуры и теперь преподают вокальное мастерство подрастающему поколению. Творческий дуэт получил незатейливое название «Пятница».

Девушки репетируют знаменитую испанскую песню Besame mucho («Целуй меня страстно»). Интересно, что автор этой композиции Консуэло Торрес написала ее в юном возрасте, будучи никем нецелованной. И песня о предчувствии страстной любви сделала ее знаменитой.

Может, история повторится и на этот раз?

Перед выходом на сцену, участники получают четкий инструктаж: с какой стороны заходить, откуда выходить, как представляться, что говорить.

По сценарию, конкурсанты должны исполнить две композиции: на русском и иностранном языках. Впрочем, некоторых жюри просит спеть еще что-то, а иных обрывают на половине песни.

Соло на контрабасе

А меж тем участники проекта стараются удивить отборщиков любыми способами, например, приглашают аккомпаниаторов, которые подыгрывают им на фортепиано, гитаре, контрабасе и других инструментах.

Кстати, запомнился творческий и семейный дуэт Натальи Афанасьевой и Сергея Окоста. Наталья зажигала под композицию I feel good, в то время как ее супруг исполнял соло на контрабасе.

В «Голосе» все профессии нужны, все профессии важны

В шоу участвуют не только профессиональные музыканты, но и учителя, актеры, военные и представители самых разных профессий.

Например, Василий Пасечник, также вышедший на сцену, служит в первом отдельном Семеновском полку в Москве. Василий из семьи военных, музыкального образования у него нет, но зато в полной мере присутствуют талант и харизма.

А вот Илья Никулин по своей профессии – преподаватель айкидо, а музыка для него, скорее, хобби. Он – самоучка. В ходе кастинга Илья исполнил знаменитую песню группы «Земляне» — «Трава у дома».

«Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на его груди»

После завершения своего номера исполнители отправляются в коридор, где ждут оглашения результатов.

Кто-то из них распрощается с мечтой блистать на большой сцене, как минимум, на год. А кто-то будет допущен к слепым прослушиваниям.

В этот момент невольно вспоминаешь фразу Венедикта Ерофеева из романа «Москва-Петушки»: «Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на его груди».

После объявления результатов прослушивания «плачущих» оказалось больше. У некоторых по щекам действительно текли слезы.

А другие не стали унывать и просто обменялись телефонами и аккаунтами в соцсетях. На всякий случай, как говорится.

Андрей Сергеев: «Уровень участников стабильно высокий»

Как рассказал Teleprogramma.pro представитель приемной комиссии, работающий на проекте с первого сезона Андрей Сергеев, только за первые три дня кастинга отборщики отсмотрели свыше 450 кандидатур.

«Уровень участников стабильно высокий. Люди смотрят шоу «Голос» годами, знают этот проект, понимают его уровень и готовятся к нему», — говорит Андрей Сергеев.

— А какой репертуар чаще всего звучит на таких предварительных прослушиваниях?

— Самый разный. Часто выбор определяется возрастом участника. Молодые поют песни Билли Айлиш и Zivert. Люди постарше – советский репертуар. Исполняют в том числе и классику.

Помните знаменитую цитату Ролана Быкова про артистов: «Чтобы получилось у одного, должно не получиться у тысячи»? То же самое можно сказать и о музыкантах.

Наверняка, каждый из участников шоу «Голос» верит, что тем самым счастливчиком непременно окажется он.

А мы желаем каждому участнику удачи!