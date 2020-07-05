«Это была первая любовь»: Гагарина вспомнила свой плодотворный опыт участия в «Фабрике»

Успешная певица уверена – если бы не этот проект, она бы обязательно оказалась на каком-то другом.

33-летняя Полина Гагарина вспомнила свой плодотворный опыт участия в «Фабрике звезд». Сейчас не многие помнят, что артистка начинала карьерный путь в далеком 2003 году в 16 лет: продюсеры взяли Гагарину во второй сезон шоу. В финале Полина была признана самой сильной конкурсанткой.

Максиму Галкину в программе «Сегодня вечером» Гагарина рассказала, что «Фабрика» стала для нее первым по-настоящему взрослым опытом, поскольку долгое время до этого она постоянно находилась под опекой мамы. Кадры с закулисья Полина смотрит с нескрываемым удовольствием и даже выразила желание заполучить их в личный архив. Уже с подросткового периода Гагарина понимала, что музыка – ее призвание. С таким стремлением к реализации она просто обязана была стать звездой.

«Мне кажется, за эти три месяца я прожила такую мини-модель артистической жизни, когда нужно отвечать за каждое свое слово. Три раза в день мы были в эфире!», — вспоминает она.

Была у Гагариной и личная жизнь. У ворот здания, где жили конкурсанты, постоянно дежурил молодой человек Полины – он ждал, когда у маленькой артистки появится единственная минутка, чтобы созвониться с ним и услышать голос.

«Он ждал. Мы были парой, это была первая любовь. Я звонила, но у меня в голове всегда был контроль – нельзя было сказать лишнее слово», — отмечает она.

По ходу передачи присутствующие вспомнили и о судьбе одной из самых экстравагантных участниц – Марии Алалыкиной. Мечтавшая стать артисткой (и даже готовая бросить для этого университет) девушка внезапно сменила курс, отказалась от шоу-бизнеса и ушла в религию. Мать Марии вспомнила, что старалась быть авторитетом для наследницы, но спасти ее от участия в «Фабрике» все равно не смогла.

«Я в нее вложила столько денег, хотела, чтоб она получила диплом. Я была авторитарная мамаша. Отдачи никакой естественно я не получила», — сетует она.

Завершить университет Мария смогла только благодаря родительским наставлениям. Сейчас женщина понимает – если бы не ее волевая рука, Алалыкину бы отчислили, и ее судьба стала бы совсем туманной. Сейчас Маша счастлива в браке. Девушка проживает в Махачкале и контактировать с внешним миром не торопится. Отдушину Алалыкина находит в написании книг и изучении восточных языков.