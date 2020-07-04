Александр Олешко показал любимые часы Кобзона, которые ему подарила вдова артиста

Артист признался, что Нелли Кобзон также передала ему оркестровые фонограммы, поэтому у него есть право на исполнение песен Иосифа Давыдовича.

Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году после продолжительной борьбы с болезнью. Он был не только эстрадным певцом, но и политическим деятелем. После смерти артиста у него осталось семь внуков. А последней женой певца стала Нелли Кобзон. Вдова редко появляется на публике. О творчестве Иосифа Давыдовича вспомнили в новом выпуске передачи «Привет, Андрей!», которая была посвящена застольным песням.

В студии выступила Надежда Кадышева, а потом слово взял Александр Олешко. 43-летний актер и пародист не раз выступал на одной сцене с Кобзоном. Он разоткровенничался во время эфира.

«Это была живая энциклопедия. Он мог любую песню, которую мы сегодня вспоминаем, просто сразу на сцене вспомнить. Хочу сказать, я еще никогда про это не рассказывал, когда он ушел из жизни, то меня пригласила Нелли и говорит: «Мы вот тебе хотим сказать спасибо». Некоторые подарки он оставил и какие-то распоряжения. И мне подарили его наручные часы, с которыми он все время был. Я сказал огромное спасибо. Для меня это величайший подарок. А она мне: «Подожди, это еще не все». Вот такая шкатулка, а там диски и флешки. Они еще пошутили. «Флешка для Олешко» — подписали. Это оркестровые фонограммы, которые у него тоже были», — рассказал Олешко. «Это право на исполнение?», — спросила гостья в студии. «Да, я теперь в концерты включаю песни, которые он пел. Там, конечно, те песни, которые мы вспоминали. Вот как важно, чтобы артисты были связующей ниточкой с временем прошедшим с днем сегодняшним», — отметил он.

Для гостей в студии Олешко исполнил песню «Старый вальсок». Потом он отметил, что впервые выступил за три месяца, поэтому попросил снисхождения. Артист не пел во время режима самоизоляции.