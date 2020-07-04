61-летняя Надежда Кадышева впервые за долгое время появилась на ТВ

Надежда Кадышева является народной артисткой РФ. Недавно она отпраздновала 61-летие. Ранее ходили слухи, что певица находится в конфликте с Надеждой Бабкиной, но сама соведущая «Модного приговора» заверила, что это не так. По сей день Кадышева блистает на сцене с ансамблем «Золотое кольцо», но в последнее время артистка не появлялась на публике. Впервые после самоизоляции она выступила в передаче «Привет, Андрей!».

Новый выпуск шоу был посвящен застольным песням. Надежда Никитична появилась в студии в пышном платье с рюшами и оборками салатового цвета. В тон ему был подобран роскошный кокошник. Она исполнила свой хит «Виновата ли я». Артистка восхитила многих не только вокалом, танцами, но и своим моложавым видом.

Малахов решил рассказать, как появилась знаменитая песня Кадышевой.

«Эту песню впервые в 1979 году в фильме «Дождь в чужом городе» ее исполнила Людмила Зайцева, которая сегодня у нас в гостях», — поделился ведущий.

Он поинтересовался у гостьи, как ей выступление коллеги.

«Она прекрасная певица! Я тоже пою, но я то пела в фильме, мне предложили просто», — ответила народная артистка Зайцева.

А когда в студии прозвучали песни Нины Сазоновой, то не смогла сдержать слов Любовь Руденко. Эта актриса была любимицей советских зрителей. Ее героини в фильмах почти всегда пели. Всю жизнь Сазонова посвятила театру Красной армии, а в войну она часто поднимала боевой дух солдат своим вокалом.