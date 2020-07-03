Галкин о культе еды и «Богемская рапсодия»: что посмотреть на ТВ в выходные

Какие программы, шоу и фильмы можно посмотреть в первый уикенд июля.

4 июня на Первом в 10-05 – документальный фильм, посвященный знаменитому советскому актеру Фрунзику Мкртчяну «Человек с гордым профилем». А в 15 часов – комедия с всенародным любимцем «Суета сует». Премьера сезона – проект «На дачу!» с Наташей Барбье состоится в 13-45. В это же время, но уже в воскресенье, программа выйдет в эфир с Ларисой Гузеевой.

Максим Галкин в субботнем эфире на шоу «Сегодня вечером» поднимет тему еды. Он пригласит знаменитых кулинаров и поваров, чтобы выяснить, почему пищу возвели в культ.

В воскресенье – возвращение шоу «Dance Революция» в 22-00 после трехмесячного перерыва из-за коронавируса. Танцевальные поединки участников вновь под острым взором строгого жюри, в котором, напомним, знаменитый хореограф Алла Сигалова, танцор балета Сергей Полунин, певица Вера Брежнева.

Телеканал «Россия 1» приготовил сюрприз любителям посиделок с друзьями. В шоу «Привет, Андрей!» в 18-00 за одним столом соберутся звезды эстрады, театра и кино: Надежда Кадышева, Максим Дунаевский, Александр Михайлов, Александр Олешко, Любовь Руденко, Регина Дубовицкая и многие другие, чтобы спеть самые душевные и любимые застольные песни.

В воскресенье в эфире – отечественные художественные фильмы «Любовь без лишних слов» в 11-30 и «Противостояние» в 15-45.

На НТВ в субботу – повтор откровений Сергея Лазарева в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В воскресенье на телеканале очередная порция новостей из жизни звезд – в 20-10 программа «Ты не поверишь!».

На ТНТ в субботу, 4 июля, — день физрука в исполнении Дмитрия Нагиева. Одноименный ситком с самой первой серии в эфире с 11-00 до 16-30. В 17 часов – фильм-биография «Богемская рапсодия» о легендарном Фредди Меркьюри и зарождении группы Queen. А в воскресенье – день смеха: с 12 до 17 часов спецдайджест Comedy Club нон-стоп.

На развлекательном канале СТС в субботу к экранам приглашают детей и их родителей. В эфире анимационные и художественные фильмы. В 10-35 – «Дом», в 12-20 – «Двое: я и моя тень», в 14-25 «Ловушка для родителей», в 17-05 «Как приручить дракона» и следом – «Как приручить дракона – 2». В воскресенье – день фэнтэзи: в 16-05 «Боги Египта», в 18-35 «Tomb Raider. Лара Крофт», в 21-00 «Исход. Цари и боги».