Галкин, Матвиенко, Фадеев и Меладзе вспомнят блистательную «Фабрику звезд»

В субботу, 4 июля в 21:20 на Первом канале выйдет специальный выпуск программы «Сегодня вечером». Он будет посвящен 25-летию канала и расскажет зрителям об одном из легендарных отечественных телепроектов — «Фабрике звезд». Максим Галкин соберет в студии продюсеров и артистов, которые создавали эту передачу, а вместе с ней и новое звучание российской эстрады.

Своими воспоминаниями поделятся Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и Валерий Меладзе. Зрители узнают подробности судеб участников групп «Корни», «Фабрика», «Инь-ян», а также Михаила Гребенщикова, Юлии Савичевой, Пьера Нарцисса, Стаса Пьехи, Влада Соколовского, Корнелии Манго и других.

Полина Гагарина расскажет, как ей пришлось делить «Фабрику» и своего любимого, с которым она могла поговорить всего минуту в день, так как за участниками постоянно следили камеры, и личная жизнь могла легко попасть в эфир.

«Мне кажется, за эти три месяца я прожила такую мини-модель артистической жизни, когда нужно отвечать за каждое свое слово. Ведь много камер ежесекундно тебя снимают, тебя видят все твои родные и вся страна. Три раза в день мы были в эфире! Это вообще был мой первый выход, 16 лет, я была абсолютно домашним, тепличным ребенком, всегда за ручку с мамой. «Фабрика» стала для меня шагом в открытый космос», — поделилась певица.

Напомним, на Первом канале вышло семь сезонов «Фабрики звезд». Передачи выходили с 2002 по 2007 годы. В 2011-м в эфир вышел проект «Фабрика звезд. Возвращение», в котором соревновались уже состоявшиеся артисты.