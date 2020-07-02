ТВ-3 запускает мимими-шоу: стартует кастинг в программу о животных «Лучший пес»

Телеканал ТВ-3 запускает кастинг в программу о животных «Лучший пес». В команде проекта рассказали, что решение о создании проекта о братьях наших меньших пришло за некоторое время до Международного дня собак — 2 июля.

Концепция программы проста: участники тандемов хозяин + собака должны будут доказать зрителям, что понимают друг друга как никто другой. Животные должны будут выполнять команды, а по итогу результатов самые слабые покинут студию.

Со 2 июля стартует отбор на участие в проекте. Размер, порода и возраст собак значения не имеют, организаторы надеются, что животные продемонстрируют свои самые обширные возможности. Это шоу – проверка того, как хорошо человек знает свою собаку, и насколько хорошо она на самом деле знает его. Кроме того, это шоу про любовь и взаимопонимание.

Чтобы принять участие, до 16 августа нужно заполнить анкету, а также отправить двухминутное видео, в котором следует рассказать об особенностях взаимоотношений. 15 самых харизматичных дуэтов получат возможность посостязаться и побороться за главный приз.