«Надеюсь, что не вырежут»: Светлана Светикова поделилась воспоминаниями о «Фабрике звезд»

Певица Светлана Светикова в Instagram рассказала, что поучаствовала в съемках программы, посвященной «Фабрике звезд». Звезды вспоминали в студии перипетии борьбы прошлых лет. По ее словам, в ее сердце ничего особенно не отозвалось. Она увидела себя на архивном ролике, но ей было даже сложно поверить, что на кадрах именно она.

По словам певицы, ее память очень избирательна. Она прекрасно помнит свою любимую детскую коляску, в которой родители катали ее до шести месяцев, а вот ярких воспоминаний от «Фабрики звезд» у нее не осталось.

«Какие-то вспышки чувств и никакого точного и конкретного отношения. Тем не менее вывод я сделала. Про себя и про данный проект в моей жизни. Очень важный урок. О нем я рассказала в эфире. Надеюсь не вырежут. Но я сказала правду. На фото с Лесей Ярославской. Мы с ней очень близки. Более светлого человека я не знаю. Именно она всегда чувствовала меня такой какая я есть, без всяких фантазий на тему». Светлана Светикова

Напомним, что Светлана Светикова участвовала в проекте «Фабрика звезд» в 2003 году. Ранее она рассказывала, что организаторы шоу вышли на ее продюсера и предложили принять участие в съемках. Сначала она была против, но позже все же согласилась.