«Затекший, нос картошкой»: на сына Ирины Цывиной напали неизвестные в центре Москвы

Евгений Благонравов подозревает, что его пытаются запугать охотники за наследством артистки. Он не исключает, что нападение организовал Денис Сердюков, с которым у Ирины Цывиной был роман перед смертью.

В апреле 2019 года неожиданно скончалась Ирина Цывина. Ей было всего 55 лет. Тяжело переживает смерть артистки ее сын Евгений, рожденный в браке актрисы с Георгием Пусепой. В этом же браке была рождена дочка Зина. Когда Цывина развелась с третьим мужем и стала женой Александра Благонравова, то девочка осталась жить с отцом в США, а сын с мамой. Когда Ирина скончалась, то наследством звезды заинтересовалась и ее дочка, которая в последние годы с матерью не общалась.

больше по теме За неделю до смерти Ирина Цывина причастилась и исповедовалась в церкви Неужели актриса предчувствовала скорый уход из жизни?

Недавно стало известно, что Евгений намерен вести борьбу за наследство. Как известно, его биологическим отцом является Пусепа, но Благонравов усыновил его, когда жил с актрисой. В 2017 году Благонравов скончался. Тогда Цывиной досталась часть наследства. А перед смертью женщина крутила роман с Денисом Сердюковым, который играл в фильме «Легенда № 17». Разница в возрасте не мешала им строить отношения.

Теперь сын покойной артистки подозревает, что именно Сердюков недавно организовал на него покушение. Евгений был избит группой лиц поздно ночью в Москве, когда отправился в аптеку. О случившемся он поведал в передаче «Прямой эфир».

«Смотрю, какие два человека идут. Один вперед становится, другой сзади. Спросили закурить. Сразу прилетает. У меня был перцовый балончик. Я им залил, начал убегать. Они кричали, что я еще пожалею. Я затекший был такой, нос картошкой, два фингала под глазами. Я не знаю, кто это мог быть, но у меня есть догадки. Я подозреваю тех стервятников, которые всячески мою доверчивую маму разводили на деньги, подбивали на продажу имущества, пока я был в армии», — рассказал молодой человек.

Благонравов-младший не стал исключать, что это мог быть Сердюков. В любом случае, Евгений уверен, что все дело в наследстве. «Он слишком хорошо знал квартиру, знаком был со мной. Как-то это странно», — отметил сын Цывиной.

Он вспомнил, что ему однажды приснилась мама. По его словам, Ирина пообещала, что будет к нему приходить. Подруги покойной актрисы даже не смогли предположить, кто мог организовать нападение на сына звезды.При этом многие согласились с тем, что Сердюков был странным. Он пришел на похороны, но в организации церемонии прощания не участвовал.