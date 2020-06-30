«Затекший, нос картошкой»: на сына Ирины Цывиной напали неизвестные в центре Москвы

В апреле 2019 года неожиданно скончалась Ирина Цывина. Ей было всего 55 лет. Тяжело переживает смерть артистки ее сын Евгений, рожденный в браке актрисы с Георгием Пусепой. В этом же браке была рождена дочка Зина. Когда Цывина развелась с третьим мужем и стала женой Александра Благонравова, то девочка осталась жить с отцом в США, а сын с мамой. Когда Ирина скончалась, то наследством звезды заинтересовалась и ее дочка, которая в последние годы с матерью не общалась.
Недавно стало известно, что Евгений намерен вести борьбу за наследство. Как известно, его биологическим отцом является Пусепа, но Благонравов усыновил его, когда жил с актрисой. В 2017 году Благонравов скончался. Тогда Цывиной досталась часть наследства. А перед смертью женщина крутила роман с Денисом Сердюковым, который играл в фильме «Легенда № 17». Разница в возрасте не мешала им строить отношения.
Теперь сын покойной артистки подозревает, что именно Сердюков недавно организовал на него покушение. Евгений был избит группой лиц поздно ночью в Москве, когда отправился в аптеку. О случившемся он поведал в передаче «Прямой эфир».
«Смотрю, какие два человека идут. Один вперед становится, другой сзади. Спросили закурить. Сразу прилетает. У меня был перцовый балончик. Я им залил, начал убегать. Они кричали, что я еще пожалею. Я затекший был такой, нос картошкой, два фингала под глазами. Я не знаю, кто это мог быть, но у меня есть догадки. Я подозреваю тех стервятников, которые всячески мою доверчивую маму разводили на деньги, подбивали на продажу имущества, пока я был в армии», — рассказал молодой человек.
Благонравов-младший не стал исключать, что это мог быть Сердюков. В любом случае, Евгений уверен, что все дело в наследстве. «Он слишком хорошо знал квартиру, знаком был со мной. Как-то это странно», — отметил сын Цывиной.
Он вспомнил, что ему однажды приснилась мама. По его словам, Ирина пообещала, что будет к нему приходить. Подруги покойной актрисы даже не смогли предположить, кто мог организовать нападение на сына звезды.При этом многие согласились с тем, что Сердюков был странным. Он пришел на похороны, но в организации церемонии прощания не участвовал.